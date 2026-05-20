Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Японии, возможны повторные толчки

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в среду у юго-западного побережья Японии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo .

По данным Японского метеорологического агентства, очаг землетрясения, произошедшего в 11:46 утра по местному времени, находился у побережья главного острова префектуры Окинава на глубине около 50 километров.

По данным метеорологического агентства, землетрясение оценено в 7 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности. Как сообщают специалисты, при такой интенсивности людям трудно удерживаться на ногах без опоры. Кроме того, могут падать посуда, книги и незакрепленная мебель.

Агентство предупредило, что землетрясения аналогичной интенсивности могут произойти в течение следующей недели, особенно в ближайшие 2-3 дня.

По данным местных властей и полиции, жертв и значительного ущерба имуществу не зафиксировано.

Предупреждение о цунами не объявлялось.

Ранее сообщалось, что произошло землетрясение на территории Узбекистана.



