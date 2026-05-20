Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Японии, возможны повторные толчки
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в среду у юго-западного побережья Японии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo.
По данным Японского метеорологического агентства, очаг землетрясения, произошедшего в 11:46 утра по местному времени, находился у побережья главного острова префектуры Окинава на глубине около 50 километров.
По данным метеорологического агентства, землетрясение оценено в 7 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности. Как сообщают специалисты, при такой интенсивности людям трудно удерживаться на ногах без опоры. Кроме того, могут падать посуда, книги и незакрепленная мебель.
Агентство предупредило, что землетрясения аналогичной интенсивности могут произойти в течение следующей недели, особенно в ближайшие 2-3 дня.
По данным местных властей и полиции, жертв и значительного ущерба имуществу не зафиксировано.
Предупреждение о цунами не объявлялось.
Ранее сообщалось, что произошло землетрясение на территории Узбекистана.