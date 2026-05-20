Землетрясение произошло на территории Узбекистана

Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 5.6, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 20 мая 2026 года 01 час. 40 мин. по времени Астаны (19 мая в 20 час. 40 мин. по Гринвичу) на территории Узбекистана.

Координаты эпицентра: 40.33 градуса северной широты, 63.03 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.6. Энергетический класс K=13.5.