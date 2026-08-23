Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи Токио

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в центральной части Японии, его эпицентр находился в префектуре Ибараки рядом с Токио, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Сильные подземные толчки продолжались около 20 секунд. В Токио раскачивалась мебель, падала посуда.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине 70 км. Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято. По японской семибалльной шкале измерения ему была присвоена мощность «5 с минусом».

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет. Данных о нештатных ситуациях на японских атомных объектах также не поступало.

Оповещение о мощном землетрясении сработало на мобильных телефонах местных жителей, а также транслировалось через громкоговорители, повсеместно расположенные на улицах Токио. Граждан призывают сохранять спокойствие и принять необходимые меры предосторожности.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья японского острова Хатидзедзима.