Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья японского острова Хатидзедзима

Землетрясение предварительной магнитудой 5,5 произошло у побережья острова Хатидзедзима, примерно в 280 км к югу от Токио, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным Японского метеорологического агентства (JMA), подземные толчки ощущались в японской столице.

По данным JMA, подземные толчки произошли около 21:02 по местному времени, гипоцентр залегал на глубине примерно 60 км.

В районах островов Миякедзима и Микурадзима была зафиксирована интенсивность землетрясения в 3 балла по японской 7-балльной сейсмической шкале.

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 33,7 градуса северной широты и 140,5 градуса восточной долготы.

Предупреждение о цунами не выпускалось.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Перу.