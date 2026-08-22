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    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья японского острова Хатидзедзима

    Землетрясение предварительной магнитудой 5,5 произошло у побережья острова Хатидзедзима, примерно в 280 км к югу от Токио, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    землетрясение
    Фото: Anadolu

    По данным Японского метеорологического агентства (JMA), подземные толчки ощущались в японской столице.

    По данным JMA, подземные толчки произошли около 21:02 по местному времени, гипоцентр залегал на глубине примерно 60 км.

    В районах островов Миякедзима и Микурадзима была зафиксирована интенсивность землетрясения в 3 балла по японской 7-балльной сейсмической шкале.

    Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 33,7 градуса северной широты и 140,5 градуса восточной долготы.

    Предупреждение о цунами не выпускалось.

    Ранее землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Перу.

    Япония Землетрясение
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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