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    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Афганистане

    Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 5,7. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    Землетрясение
    Фото: Anadolu

    Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 27 июня в 18 час. 34 мин. по времени Астаны на территории Афганистана.

    Координаты эпицентра: 36.92 градуса северной широты, 70.68 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.7. Энергетический класс K=14.7. Глубина h=228 км.

    Подземные толчки в 18 час. 34 мин. по времени Астаны почувствовали на юге Казахстана.

    Кроме того, 27 июня в 08 час. 06 мин. по времени Астаны на территории Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5.6.

    Землетрясение В мире Афганистан Происшествия Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор