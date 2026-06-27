Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Афганистане

Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 5,7. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 27 июня в 18 час. 34 мин. по времени Астаны на территории Афганистана.

Координаты эпицентра: 36.92 градуса северной широты, 70.68 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.7. Энергетический класс K=14.7. Глубина h=228 км.

Подземные толчки в 18 час. 34 мин. по времени Астаны почувствовали на юге Казахстана.



Кроме того, 27 июня в 08 час. 06 мин. по времени Астаны на территории Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5.6.