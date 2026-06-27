Подземные толчки почувствовали на юге Казахстана

Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 27 июня в 18 часов 34 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Сведения об ощутимости:

Расчетный интенсивность: Туркестанская обл. Мактааральский р-н п. Мырзакент 2 б.

Туркестанская обл. Жетысайский р-н г. Жетысай 2 б.

Туркестанская обл. Келесский р-н с. Абай 2 б.

Туркестанская обл. Сарыагашский р-н г. Сарыагаш 2 б.

Туркестанская обл. Шардаринский р-н г. Шардара 2 б.

Туркестанская обл. Казыгуртский р-н с. Казыгурт 2 б.

Туркестанская обл. Толебийский р-н г. Ленгер 2 б.

Туркестанская обл. с. Сайрам 2 б.

г. Шымкент 2 б.

Туркестанская обл. с. Манкент 2 б.

Туркестанская обл. Сайрамский р-н с. Аксукент 2 б.

Туркестанская обл. Тюлькубасский р-н с. Турар Рыскулов 2 б.

Туркестанская обл. г. Арыс 2 б.

Жамбылская обл. Жуалынский р-н с. Бауыржан Момышулы 2 б.

Туркестанская обл. Ордабассинский р-н с. Темирлановка 2 б.

Жамбылская обл. г. Тараз 2 б.

Туркестанская обл. Отырарский р-н с. Шаульдер 2 б.

Жамбылская обл. Байзакский р-н с. Сарыкемер 2 б.

Жамбылская обл. Жамбылский р-н с. Аса 2 б.

Туркестанская обл. Байдибекский р-н с. Шаян (Чаян) 2 б.

Жамбылская обл. Р-н имени Т. Рыскулова с. Кулан 2 б.

Жамбылская обл. Таласский р-н г. Каратау 2 б.

Жамбылская обл. Меркенский р-н с. Мерке 2 б.

Кроме того, согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 27 июня в 08 час. 06 мин. по времени Астаны на территории Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5.6.