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    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Перу, есть погибший

    Подземные толчки также ощущались в столице страны Лиме и городе Уанкайо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

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    Фото: Анадолу

    По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в двух километрах к юго-западу от города Сикая. Очаг залегал на глубине 10 километров.

    Как сообщают национальные СМИ, погибший был зарегистрирован в районе Чонгос-Бахо региона Хунин. Еще десять человек получили различные травмы.

    В регионе Хунин повреждения получила инфраструктура одного из медицинских учреждений. Кроме того, ущерб зафиксирован в Региональной больнице матери и ребенка Эль-Кармен, где в отделении детской интенсивной терапии появились трещины.

    Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (COEN) сообщил, что после землетрясения в ряде пострадавших районов произошли перебои с электроснабжением.

    Отмечается, что жители Перу сообщили в социальных сетях, что почувствовали «сильное землетрясение». В целях безопасности часть населения была эвакуирована из жилых домов и других зданий.

    Землетрясение В мире Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор