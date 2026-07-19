Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Перу, есть погибший

Подземные толчки также ощущались в столице страны Лиме и городе Уанкайо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı .

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в двух километрах к юго-западу от города Сикая. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Как сообщают национальные СМИ, погибший был зарегистрирован в районе Чонгос-Бахо региона Хунин. Еще десять человек получили различные травмы.

В регионе Хунин повреждения получила инфраструктура одного из медицинских учреждений. Кроме того, ущерб зафиксирован в Региональной больнице матери и ребенка Эль-Кармен, где в отделении детской интенсивной терапии появились трещины.

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (COEN) сообщил, что после землетрясения в ряде пострадавших районов произошли перебои с электроснабжением.

Отмечается, что жители Перу сообщили в социальных сетях, что почувствовали «сильное землетрясение». В целях безопасности часть населения была эвакуирована из жилых домов и других зданий.