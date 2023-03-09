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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Марта 2023, 07:29
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки Фото: ekonomigundemi.com.tr

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Сейсмологи в четверг в 04:10 (среда 19:10 мск) зарегистрировали в море рядом с восточным побережьем полуострова Камчатка землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили журналистам в камчатском филиале единой геофизической службы РАН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Магнитуда землетрясения составила 5,5. Глубина очага - 51,6 км», - рассказали в филиале.

Данные о том, как жители ощутили землетрясение, уточняются. Угрозу цунами не объявляли.

В среду в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 6,1.
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