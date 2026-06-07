Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на греческом острове Эвбея

Землетрясение произошло в районе, расположенном в 6 км к юго-востоку от Лимни на Эвбее, при этом толчки почувствовали в Афинах, передает Kazinform со ссылкой на Еuronews.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 4,9. Толчки продолжались около 20 секунд, а в последующие несколько минут произошла целая серия афтершоков.

Сообщается, что ученые будут наблюдать за развитием сейсмической активности в ближайшие двое суток, чтобы оценить общую картину происходящего.

По информации местных властей, в некоторых районах острова сошли оползни. О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что пострадавший район и раньше отличался повышенной сейсмической активностью.

Напомним, снежный покров в горах Греции, который обеспечивает водой людей, сельское хозяйство и природу в засушливые летние месяцы, за последние 40 лет сократился более чем вдвое.