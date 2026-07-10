Землетрясение магнитудой 4,5 произошло недалеко от Тараза

Сегодня, 10 июля, на расстояний 65 км на юго-запад от г. Тараз произошло землетрясение, передает Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 10 июля 2026 года в 00 час 59 мин. по времени Астаны (09 июля в 19 час. 59 мин. по Гринвичу) на расстояний 65 км на юго-запад от г. Тараз произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 42.50 градуса северной широты, 70.88 градуса восточной долготы.

Магнитуда mb=4,5. Энергетический класс K=10,4. Глубина h=15 км.

Напомним, у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.