Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Атырауской области

Эпицентр землетрясения находился примерно в 29 км к юго-западу от поселка Каратон в Атырауской области.

Очевидцы сообщали о вибрации и сотрясении конструкций на территории месторождения Тенгиз, землетрясение длилось около пяти секунд.

— Сегодня в 11:44 ч. на территории Атырауской области (Жылыойский район, месторождение Тенгиз) произошло землетрясение без ощутимости. Звонков от населения не поступало, — прокомментировали в МЧС РК.

Вчера землетрясение произошло в 35 км к юго-западу от Алматы.