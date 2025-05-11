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    15:14, 11 Май 2025 | GMT +5

    Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Атырауской области

    По информации VolcanoDiscovery, подземные толчки зафиксированы в 11:44, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Землетрясения произошло в турецком Сивасе
    Фото: Anadolu Ajansı

    Эпицентр землетрясения находился примерно в 29 км к юго-западу от поселка Каратон в Атырауской области.

    Очевидцы сообщали о вибрации и сотрясении конструкций на территории месторождения Тенгиз, землетрясение длилось около пяти секунд.

    — Сегодня в 11:44 ч. на территории Атырауской области (Жылыойский район, месторождение Тенгиз) произошло землетрясение без ощутимости. Звонков от населения не поступало, — прокомментировали в МЧС РК.

    Вчера землетрясение произошло в 35 км к юго-западу от Алматы.       

    Теги:
    Атырауская область Землетрясение Регионы
    Наталия Акопян
    Наталия Акопян
    Автор
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