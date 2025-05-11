15:14, 11 Май 2025 | GMT +5
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Атырауской области
По информации VolcanoDiscovery, подземные толчки зафиксированы в 11:44, передает корреспондент агентства Kazinform.
Эпицентр землетрясения находился примерно в 29 км к юго-западу от поселка Каратон в Атырауской области.
Очевидцы сообщали о вибрации и сотрясении конструкций на территории месторождения Тенгиз, землетрясение длилось около пяти секунд.
— Сегодня в 11:44 ч. на территории Атырауской области (Жылыойский район, месторождение Тенгиз) произошло землетрясение без ощутимости. Звонков от населения не поступало, — прокомментировали в МЧС РК.
Вчера землетрясение произошло в 35 км к юго-западу от Алматы.