Земельный участок в Уральске вернули в госсобственность спустя 14 лет

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook юрист, член Общественного совета Западно-Казахстанской области Бауыржан Ахметжан, кадастровая стоимость земельного участка составляет 52 млн 010,4 тыс. тенге, тогда как его рыночная стоимость оценивается в 1 млрд 667 млн тенге.

По его словам, стоимость передачи одного квадратного метра земли в частную собственность в городе была утверждена постановлением акимата Западно-Казахстанской области на уровне 1 560 тенге. В то же время рыночная цена земли при частных сделках достигает 50 тыс. тенге, что в 32 раза превышает установленную стоимость.

1 декабря 2011 года ТОО «Oil Real Estate» (г. Алматы) получило у акимата указанный земельный участок для строительства гостиницы, административного и торгово-развлекательного комплекса. 24 октября 2014 года акимат изменил целевое назначение участка, разрешив его использование под строительство многоэтажных жилых домов.

Фото предоставлено Бауыржаном Ахметжановым

— В 2022 году, когда я работал в РОО «Әділдік жолы», я увидел, что земельный участок пустует, не осваивается, и тем самым нарушаются требования Земельного кодекса. В связи с этим я направил обращение руководителю департамента по управлению земельными ресурсами Западно-Казахстанской области Берику Есенгалиеву. По результатам проверки ТОО было выдано предписание об освоении земельного участка в срок до 2 ноября 2023 года. Так как предписание выполнено не было, департамент обратился в суд с иском о возврате земельного участка государству, — рассказал Бауыржан Ахметжан.

По его словам, решением судьи специализированного административного суда Западно-Казахстанской области Сабыржана Есжанова от 13 мая 2025 года исковые требования были удовлетворены. Решение о принудительном изъятии земельного участка в пользу государства было исполнено департаментом юстиции.

В связи с данной ситуацией агентство Kazinform направило официальный запрос в акимат города Уральска.

В акимате подтвердили, что на основании обращения филиала РОО «Әділдік жолы» по Западно-Казахстанской области от 8 сентября 2022 года департаментом по управлению земельными ресурсами Западно-Казахстанской области была проведена проверка земельного участка общей площадью 3,3340 гектара, расположенного на пересечении улиц Алаш и М. Абдолова в городе Уральске.