    19:29, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Земельный участок в Уральске вернули в госсобственность спустя 14 лет

    В микрорайоне Старый аэропорт города Уральск земельный участок площадью 3,3 гектара ранее был передан в частную собственность, передает Kazinform.

    р
    Фото: Бауыржан Ахметжанов

    Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook юрист, член Общественного совета Западно-Казахстанской области Бауыржан Ахметжан, кадастровая стоимость земельного участка составляет 52 млн 010,4 тыс. тенге, тогда как его рыночная стоимость оценивается в 1 млрд 667 млн тенге.

    По его словам, стоимость передачи одного квадратного метра земли в частную собственность в городе была утверждена постановлением акимата Западно-Казахстанской области на уровне 1 560 тенге. В то же время рыночная цена земли при частных сделках достигает 50 тыс. тенге, что в 32 раза превышает установленную стоимость.

    1 декабря 2011 года ТОО «Oil Real Estate» (г. Алматы) получило у акимата указанный земельный участок для строительства гостиницы, административного и торгово-развлекательного комплекса. 24 октября 2014 года акимат изменил целевое назначение участка, разрешив его использование под строительство многоэтажных жилых домов.

    Оралда жеке меншікке берілген жер 14 жылдан кейін мемлекетке қайтарылды
    Фото предоставлено Бауыржаном Ахметжановым

    — В 2022 году, когда я работал в РОО «Әділдік жолы», я увидел, что земельный участок пустует, не осваивается, и тем самым нарушаются требования Земельного кодекса. В связи с этим я направил обращение руководителю департамента по управлению земельными ресурсами Западно-Казахстанской области Берику Есенгалиеву. По результатам проверки ТОО было выдано предписание об освоении земельного участка в срок до 2 ноября 2023 года. Так как предписание выполнено не было, департамент обратился в суд с иском о возврате земельного участка государству, — рассказал Бауыржан Ахметжан.

    По его словам, решением судьи специализированного административного суда Западно-Казахстанской области Сабыржана Есжанова от 13 мая 2025 года исковые требования были удовлетворены. Решение о принудительном изъятии земельного участка в пользу государства было исполнено департаментом юстиции.

    В связи с данной ситуацией агентство Kazinform направило официальный запрос в акимат города Уральска.

    В акимате подтвердили, что на основании обращения филиала РОО «Әділдік жолы» по Западно-Казахстанской области от 8 сентября 2022 года департаментом по управлению земельными ресурсами Западно-Казахстанской области была проведена проверка земельного участка общей площадью 3,3340 гектара, расположенного на пересечении улиц Алаш и М. Абдолова в городе Уральске.

    — По итогам проверки было установлено нарушение требований статьи 65 Земельного кодекса. В частности, выявлено, что земельный участок не был освоен в соответствии с целевым назначением. В связи с этим 2 ноября 2022 года собственнику было выдано предписание № 174, которым возлагалась обязанность освоить земельный участок в срок до 2 ноября 2023 года. Однако участок не был освоен в установленный срок. В результате решением специализированного экономического суда Западно-Казахстанской области данный земельный участок был возвращён в государственную собственность, — говорится в официальном ответе акимата.

    Айгуль Эсеналиева
