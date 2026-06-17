Земельный участок Минобороны стоимостью более 1 млрд тенге возвращен государству

В Шымкенте государству возвращен земельный участок оборонного назначения стоимостью более 1 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

Как сообщили в надзорном органе, военная прокуратура Шымкентского гарнизона в ходе проверки установила, что земельный участок площадью более 87 гектаров, закрепленный за одной из воинских частей Национальной гвардии, в 1999 году был незаконно отчужден в пользу частных структур. В последующем земля неоднократно перепродавалась.

Для восстановления прав государства прокуратура совместно с воинской частью обратилась в суд. По итогам разбирательства договоры купли-продажи были признаны недействительными.

В результате земельный участок стоимостью свыше 1 млрд тенге возвращен в государственную собственность и передан на баланс военного ведомства.

В Главной военной прокуратуре отметили, что работа по обеспечению сохранности и целевого использования военного имущества будет продолжена.

Как сообщалось ранее, цифровую систему защиты прав военнослужащих внедрили в Казахстане.