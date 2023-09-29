Земельные участки на 218 млн тенге вернули государству в Кызылординской области

Государству в Кызылординской области возвращены земельные участки с кадастровой стоимостью 218 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

— Прокуратурой Кызылординской области по результатам анализа соблюдения законности в сфере земельных отношений внесено 14 представлений об устранении нарушений, 1 протест. По актам надзора 37 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, защищены права 270 дольщиков, 49 актов приведены в соответствие с законом, взыскано в бюджет 25 млн тенге, невыплаченных землевладельцами по договорам выкупа земли. Государству возвращены земельные участки с кадастровой стоимостью 218 млн тенге, — говорится в сообщении.

В частности, государству возвращен земельный участок стоимостью 115 млн тенге по нереализованному инвестиционному проекту, созданному совместным проектом с АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконур».

Прокуратурой Сырдарьинского района государству возвращен незаконно переданный земельный участок с целевым назначением для предпринимательства, площадью 6 га, с кадастровой стоимостью 21,8 млн тенге.

Кроме того, органами прокуратуры взята на контроль работа уполномоченного органа по выявлению неиспользованных земель.

Выявление земель, неиспользуемых в соответствии с Земельным кодексом, относится к компетенции уполномоченного органа городов, районов.

По инициативе прокуратуры выявлены 360 неосвоенных земельных участков, площадью 602,3 га, с целевым назначением для предпринимательства.

По представлению прокуратуры департаментом по управлению земельными ресурсами Кызылординской области владельцам 150 земельных участков внесены предписания и принимаются меры по принудительному возврату их государству.

Особое внимание было уделено состоянию освоения пастбищных угодий. В этом направлении органами прокуратуры области совместно с местными акиматами созданы рабочие группы с целью выявления неиспользуемых пастбищ. Организована встреча с жителями населенных пунктов, проведена разъяснительная работа.

За истекший период текущего года органами прокуратуры области выявлено 133 неосвоенных земельных участков, площадью 138 тысяч га, внесены акты надзора.

Возвращено 54 земельных участка площадью 41 тысяча га с кадастровой стоимостью 80 млн тенге. В том числе:

в Сырдарьинском районе — 27 земель (площадь 29 тыс. га, стоимость 55 млн тенге);

в Жалагашском районе — 4 земельных участка (площадь 0,8 тыс.га, стоимость 1,1 млн тенге);

в Кармакшинском районе — 6 земель (площадь 2 тыс. га, стоимость 2,2 млн тенге);

в Казалинском районе — 6 земель (площадь 6 га, стоимость 1,2 млн тенге);

в Аральском районе — 4 земли (площадь 3,8 тыс. га, стоимость 3,6 млн тенге);

в Жанакорганском районе — 7 земель (площадь 7 тыс. га, стоимость 17 млн тенге).

К примеру, возвращен государству, неиспользованный в течение 22 лет земельный участок, площадью 161 га (с кадастровой стоимостью 1,4 млн тенге), выданный 13.04.2001 года в сельском округе Айдарлы Сырдарьинского района Кызылординской области.

Также установлено, что местными исполнительными органами неправильно определен дефицит пастбищных угодий.

По инициативе прокуратуры акиматами проведена ревизия пастбищных земель и по ее результатам нехватка пастбищ снижена на 63% с 1,4 млн га до 530 тысяч га.

Работа в этом направлении продолжается.