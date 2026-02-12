Земельная комиссия упразднена в Западно-Казахстанской области

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, аналогичные мероприятия проводятся и на уровне районов региона — соответствующие органы также подлежат упразднению.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан разрабатывает новую платформу, которая обеспечит возможность предоставления земельных участков в электронном формате.

— После завершения автоматизации всех процедур граждане смогут получать государственные услуги в сфере земельных отношений через Центры обслуживания населения (ЦОН) либо путем подачи заявлений в электронном формате. При этом претендентам больше не потребуется участвовать в заседаниях комиссии или собирать дополнительные документы, — говорится в официальной информации.

По данным акимата, в период с 2022 по 2025 годы в регионе в государственную собственность возвращено 751,3 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Из этого объема 462,5 тыс. гектаров вновь введены в хозяйственный оборот посредством конкурсных процедур, а также в целях удовлетворения потребности населения в земельных участках.

В 2026 году запланировано возвращение еще 60 тыс. гектаров земель. Все мероприятия осуществляются в строгом соответствии с действующим земельным законодательством.