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Земельный вопрос: наиболее проблемные моменты озвучил депутат

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Марта 2021, 12:06
Земельный вопрос: наиболее проблемные моменты озвучил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – Депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев озвучил наиболее проблемные вопросы на заседании Комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как член прошлой государственной земельной Комиссии, созданной в 2016 году по поручению Елбасы, хочу отметить, что в свое время, она провела широкомасштабную консолидацию различных мнений в обществе, учла основные предложения представителей общественности, политических партий, сельхозтоваропроизводителей, ученых по совершенствованию национального земельного законодательства и, в целом, земельных отношений в нашей стране. Поэтому, на мой взгляд, нынешняя земельная Комиссия должна в своей работе отталкиваться от этих уже состоявшихся решений», - сказал Ахылбек Куришбаев.

По его мнению, в этом направлении осталось еще много работы.

«К сожалению, часть из них осталась нереализованной. Например, для обеспечения в стране системного контроля над земельными ресурсами мы не восстановили вертикаль государственной земельной инспекции. При этом Комитет по управлению земельными ресурсами располагает только центральным аппаратом в 38 человек. Региональные земельные инспекции переданы местным исполнительным органам. Получается районный аким сам распределяет землю, сам же ее контролирует. Не решён вопрос создания в стране сети почвенно- агрохимических лабораторий. А научно-производственный центр по землеустройству искусственно вырван из системы и передан в НАО « Правительство для граждан». Поэтому мы не знаем, что творится с плодородием почв, переданных в аренду земельных участков», - отметил депутат.

«Акиматам не удалось до конца решить проблему обеспечения сельских населенных пунктов пастбищами, - продолжил он. - По данным Комитета по управлению земельными ресурсами, сейчас не хватает свыше 32 млн гектаров пастбищ для выпаса скота личных подворий. Это лишь часть вопросов, вынесенных земельной Комиссией в 2016 году для рассмотрения Правительства, которые до сих пор не нашли своего окончательного решения».


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