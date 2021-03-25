Земельный кадастр должен быть открытым - Мухтар Тайжан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный деятель Мухтар Тайжан рассказал о проблемах пастбищных угодий в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Земельный кадастр должен быть открытым. Кому принадлежит земля, кто ее осваивает, кто пользуется? Данная информация должна быть прозрачной для народа. Некоторые утверждают, что данное требование противоречит законодательству о персональных данных. Это не так, потому что 99 процентов земель сельхозназначения являются государственной собственностью. В этой связи никакая персональная информация не противоречит закону», - сказал в ходе первого заседания Комиссии по земельной реформе Мухтар Тайжан.

Он также отметил, что половина населения проживает в селе, при этом, в населенных пунктах пастбища и сенокосы, пашни - все эти поля сосредоточены в одних руках.

«Воспользовавшись старой паевой системой, сельчане остаются без своей земли. Я считаю, что государство, Правительство должны исправить эту ошибку. В одностороннем порядке нужно расторгнуть договора. На территории каждого села земли должны принадлежать жителям населенного пункта, то есть, должны формироваться общественные пастбища, общественные пашни», - считает М. Тайжан.

Напомним, с участием заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова проходит первое заседание по земельной реформе.

В ходе заседания министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о порядке мониторинга за рациональным использованием сельхозземель, а также законопроекте по совершенствованию госконтроля за использованием и охраной земель.