Земельная комиссия: большинство членов поддержало предоставление в аренду сельхозземли до 49 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередное заседание Комиссии по земельной реформе проходит в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Сената, руководитель рабочей группы по экономическим вопросам Ахылбек Куришбаев рассказал об итогах обсуждения рабочей группы.

По его данным, в третьем заседании рабочей группы по экономическим вопросам приняли участие 26 человек из 33. На повестке дня рассмотрены пять вопросов.

«Первый вопрос - сохранение срока аренды сельскохозяйственных земель до 49 лет с обеспечением возможности ее наследования. Итогом обсуждения стало то, что большинство членов рабочей группы поддержало предоставление сельхозземель в аренду до 49 лет.

Дело в том, что срок аренды земли до 49 лет впервые в Казахстане был принят в 1995 году в соответствии с законом «О земле». С тех пор прошло 26 лет. Это условие сформировало систему использования сельскохозяйственных земель», - рассказал Ахылбек Куришбаев во время заседания.

Депутат привел в пример международную практику, что во многих странах мира, в том числе России, Узбекистане, Украине сельскохозяйственные земли предоставляются в аренду на 49-50 лет.

«Следующая часть этого вопроса - предложение по поводу передачи права аренды земли по наследству. Этот вопрос регулируется статьей 40 действующего Земельного кодекса. Согласно Конституции РК, право наследования гарантировано законом и не должно ограничиваться. В частности, возможность наследования возможна только в пределах срока аренды земли. За это предложение выступили 25 человек, против - один человек», - рассказал А. Куришбаев.