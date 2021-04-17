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    11:35, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Земельная комиссия: большинство членов поддержало предоставление в аренду сельхозземли до 49 лет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередное заседание Комиссии по земельной реформе проходит в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат Сената, руководитель рабочей группы по экономическим вопросам Ахылбек Куришбаев рассказал об итогах обсуждения рабочей группы.

    По его данным, в третьем заседании рабочей группы по экономическим вопросам приняли участие 26 человек из 33. На повестке дня рассмотрены пять вопросов.

    «Первый вопрос - сохранение срока аренды сельскохозяйственных земель до 49 лет с обеспечением возможности ее наследования. Итогом обсуждения стало то, что большинство членов рабочей группы поддержало предоставление сельхозземель в аренду до 49 лет.

    Дело в том, что срок аренды земли до 49 лет впервые в Казахстане был принят в 1995 году в соответствии с законом «О земле». С тех пор прошло 26 лет. Это условие сформировало систему использования сельскохозяйственных земель», - рассказал Ахылбек Куришбаев во время заседания.

    Депутат привел в пример международную практику, что во многих странах мира, в том числе России, Узбекистане, Украине сельскохозяйственные земли предоставляются в аренду на 49-50 лет.

    «Следующая часть этого вопроса - предложение по поводу передачи права аренды земли по наследству. Этот вопрос регулируется статьей 40 действующего Земельного кодекса. Согласно Конституции РК, право наследования гарантировано законом и не должно ограничиваться. В частности, возможность наследования возможна только в пределах срока аренды земли. За это предложение выступили 25 человек, против - один человек», - рассказал А. Куришбаев.

    Теги:
    Сельское хозяйство Закон и право Земельный вопрос (законопроекты) Общество
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