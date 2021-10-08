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    15:14, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Зеленый пояс» Туркестана увеличился в два раза

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - «Зеленый пояс» Туркестана увеличился в два раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В целях улучшения экологической обстановки в городе Туркестане в 2019 году была создана зеленая зона на площади в 7700 га вокруг города. Здесь высажено 11,5 млн. саженцев лиственных деревьев. На 3020 га зеленого пояса высажены 9 млн. саженцев саксаула, на 2500 га - посажены семена саксаула.

    В целом на сегодняшний день площадь зеленого пояса, включая саксаульные леса, увеличилась в два раза и достигла 13 220 гектаров. В лесном массиве растут 21 489 008 саженцев деревьев.

    В связи с дефицитом поливной воды в окрестностях Туркестана на 268 га вдоль дороги, ведущей к аэропорту, для полива деревьев запущена система капельного орошения. На остальных участках 63% высаженных саженцев деревьев поливаются из скважин, 25% - из каналов, 12% - с помощью насосов. Проведена инвентаризация зеленых насаждений, в частности, проверена их приживаемость, обследовано состояние. Результаты показали, что на 51,2% от общей площади в 7700 га устойчивость саженцев находится в хорошем, среднем и удовлетворительном состоянии. Расширение площади искусственных лесов зависит, прежде всего, от работы питомников. Поэтому КГУ «Жасыл Аймак» развивает семеноводство, размножает древесно-кустарниковую растения.


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