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Зеленый базар в Алматы оштрафовали на 1,7 млн тенге и закрыли на месяц

18 Июня 2020 16:47
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Зеленый базар в Алматы оштрафовали на 1,7 млн тенге и закрыли на месяц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы зеленый базар закрыли на месяц. Об этом на онлайн-брифинге сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он отметил, что на сегодня ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекции напряженная. За последние три недели, начиная с 3 июня, регистрация заболеваемости в городе удвоилась.

«Рынок «Кок базар» решением суда закрыт на месяц. За невыполнение предписания и требований санитарно-эпидемиологической службы, которые были высказаны при мониторинговом визите городского акимата с участием четырех ведомств, наложен штраф на сумму 1 миллион 722 тысячи тенге», - сказал на онлайн-брифинге Ж. Бекшин.

Ранее сообщалось, что 20 сотрудников администрации рынка заразились коронавирусом.


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#Алматы   #Коронавирус  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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