Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

- Провел хороший разговор с президентом Трампом. Поздравили наши народы с Днем победы в Европе — победы над нацизмом. Приветствовали ратификацию Верховной радой соглашения об экономическом партнерстве — по-настоящему исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества, — написал он в телеграме.

По словам украинского лидера, президент США интересовался ситуацией на поле боя.

- Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня, — добавил Зеленский.

Ранее Трамп призвал Украину и Россию к 30-дневному прекращению огня.