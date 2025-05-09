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    08:38, 09 Май 2025 | GMT +5

    Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в четверг вечером. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Трамп ва Зеленский
    Фото: independent.co.uk

    - Провел хороший разговор с президентом Трампом. Поздравили наши народы с Днем победы в Европе — победы над нацизмом. Приветствовали ратификацию Верховной радой соглашения об экономическом партнерстве — по-настоящему исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества, — написал он в телеграме.

    По словам украинского лидера, президент США интересовался ситуацией на поле боя.

    - Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня, — добавил Зеленский.

    Ранее Трамп призвал Украину и Россию к 30-дневному прекращению огня.

    Теги:
    Украина Мировые новости США Дональд Трамп
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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