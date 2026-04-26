Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Азербайджане

Об этом Владимир Зеленский сказал в заявлении для прессы после встречи в Габале с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Зеленского, Украина готова к возобновлению трехстороннего переговорного формата.

- Мы сообщили президенту Азербайджана, что готовы к трехсторонним переговорам. Такие встречи уже проходили в Турции, затем — в Швейцарии с участием американских партнеров. Разумеется, при готовности России к дипломатии мы готовы в ближайшее время провести такие переговоры в Азербайджане, — отметил он.

Обсуждая двусторонние отношения, президент Азербайджана отметил расширение сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, торговлю и промышленность. По его словам, товарооборот между странами уже превысил 500 млн долларов и имеет потенциал для дальнейшего роста. Также были обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества и совместного производства.

Зеленский поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь Украине и поддержку украинских детей. Он сообщил о подписании шести документов по итогам переговоров и подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

