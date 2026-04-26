    21:41, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Азербайджане

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести следующий этап переговоров с Россией в Азербайджане при согласии российской стороны, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

    Владимир Зеленский Ильхам Алиев
    Фото: AZERTAG

    Об этом Владимир Зеленский сказал в заявлении для прессы после встречи в Габале с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    По словам Зеленского, Украина готова к возобновлению трехстороннего переговорного формата.

    - Мы сообщили президенту Азербайджана, что готовы к трехсторонним переговорам. Такие встречи уже проходили в Турции, затем — в Швейцарии с участием американских партнеров. Разумеется, при готовности России к дипломатии мы готовы в ближайшее время провести такие переговоры в Азербайджане, — отметил он.

    Обсуждая двусторонние отношения, президент Азербайджана отметил расширение сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, торговлю и промышленность. По его словам, товарооборот между странами уже превысил 500 млн долларов и имеет потенциал для дальнейшего роста. Также были обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества и совместного производства.

    Зеленский поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь Украине и поддержку украинских детей. Он сообщил о подписании шести документов по итогам переговоров и подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

    Ранее сообщалось об итогах переговоров Украины и США во Флориде.

    Зеленский Украина Переговоры Азербайджан Мировые новости Россия
    Серикбол Кошмаганбетов
