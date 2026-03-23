Переговоры Украины и США во Флориде: итоги второго дня

О конструктивных переговорах американской и украинской делегаций во Флориде и «прогрессе в согласовании позиций» сообщили специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский написал о наличии «сигналов» обменов пленными с РФ.

— Во время встреч сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения наших граждан. Имеем продвижение в согласовании позиций и с дальнейшим сужением круга нерешенных вопросов, — говорится в сообщении в Facebook главы украинской делегации Рустема Умерова, опубликованном вечером в воскресенье, 22 марта.

Умеров также выразил надежду, что «достигнутая динамика» позволит перейти к следующим раундам встреч по урегулированию конфликта, не уточнив других подробностей.

— Эти конструктивные переговоры стали продолжением вчерашних достижений и были сосредоточены на ключевых вопросах создания устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мерах в регионе, — написал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в соцсети Х после окончания второго дня переговоров во Флориде.

Уиткофф также сообщил, что, помимо него, в состав американской делегации входили зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, а в состав украинской делегации, помимо Рустема Умерова — глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, а также политики Давид Арахамия и Сергей Кислица.

Комментируя итоги переговоров, президент Владимир Зеленский подчеркнул в Telegram необходимость получения Киевом надежных гарантий безопасности. Он также сообщил о наличии «сигналов» о возможности продолжения обменов пленными с российской стороной.

Накануне этого раунда Зеленский сообщал, что главной задачей украинской делегации во Флориде станет подготовка будущих трехсторонних переговоров с участием российской делегации.

