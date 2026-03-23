телерадиокомплекс президента РК
    12:16, 23 Март 2026 | GMT +5

    Переговоры Украины и США во Флориде: итоги второго дня

    Украинская и американская делегации во время состоявшегося очередного раунда переговоров во Флориде обсудили вопросы гарантий безопасности Украины и обмена пленными с российской стороной, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Украина сохранит право собственности на свои полезные ископаемые в сделке с США
    Коллаж : Kazinform / Freepik

    О конструктивных переговорах американской и украинской делегаций во Флориде и «прогрессе в согласовании позиций» сообщили специальный посланник президента США  Стивен Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский написал о наличии «сигналов» обменов пленными с РФ.

    — Во время встреч сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения наших граждан. Имеем продвижение в согласовании позиций и с дальнейшим сужением круга нерешенных вопросов, — говорится в сообщении в Facebook главы украинской делегации Рустема Умерова, опубликованном вечером в воскресенье, 22 марта.

    Умеров также выразил надежду, что «достигнутая динамика» позволит перейти к следующим раундам встреч по урегулированию конфликта, не уточнив других подробностей.

    — Эти конструктивные переговоры стали продолжением вчерашних достижений и были сосредоточены на ключевых вопросах создания устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мерах в регионе, — написал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в соцсети Х после окончания второго дня переговоров во Флориде.

    Уиткофф также сообщил, что, помимо него, в состав американской делегации входили зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, а в состав украинской делегации, помимо Рустема Умерова — глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, а также политики Давид Арахамия и Сергей Кислица.

    Комментируя итоги переговоров, президент Владимир Зеленский подчеркнул в Telegram необходимость получения Киевом надежных гарантий безопасности. Он также сообщил о наличии «сигналов» о возможности продолжения обменов пленными с российской стороной.

    Накануне этого раунда Зеленский сообщал, что главной задачей украинской делегации во Флориде станет подготовка будущих трехсторонних переговоров с участием российской делегации. 

    Об итогах первого дня переговоров читайте по ссылке.

    Зеленский Украина Российско-украинский конфликт Мировые новости США
    Диана Калманбаева
