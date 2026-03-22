США и Украина провели переговоры во Флориде по урегулированию конфликта

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что встречи прошли в рамках посреднических усилий и носили конструктивный характер.

— Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках прилагаемых посреднических усилий. Консультации были посвящены уточнению и решению оставшихся вопросов с тем, чтобы приблизиться к всеобъемлющим договоренностям о мире, — сообщил Уиткофф в X.

Он также подчеркнул, что продолжающиеся контакты важны для решения оставшихся вопросов и общей глобальной стабильности, и выразил признательность президенту США Дональду Трампу за продолжающуюся ведущую роль в этой работе.

В консультациях с американской стороны приняли участие Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по политическим вопросам Госдепартамента Крис Карран.

Делегацию Киева на переговорах представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и заместитель главы офиса президента Сергей Кислица.

По словам Владимира Зеленского, делегации США и Украины продолжат консультации 22 марта.

Ранее США предложили перенести трехстороннюю встречу с Украиной и Россией.