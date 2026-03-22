    04:23, 22 Март 2026 | GMT +5

    США и Украина провели переговоры во Флориде по урегулированию конфликта

    Делегации США и Украины провели переговоры во Флориде, где обсудили вопросы, необходимые для достижения договоренностей по урегулированию конфликта, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что встречи прошли в рамках посреднических усилий и носили конструктивный характер.

    — Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках прилагаемых посреднических усилий. Консультации были посвящены уточнению и решению оставшихся вопросов с тем, чтобы приблизиться к всеобъемлющим договоренностям о мире, — сообщил Уиткофф в X.

    Он также подчеркнул, что продолжающиеся контакты важны для решения оставшихся вопросов и общей глобальной стабильности, и выразил признательность президенту США Дональду Трампу за продолжающуюся ведущую роль в этой работе.

    В консультациях с американской стороны приняли участие Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по политическим вопросам Госдепартамента Крис Карран.

    Делегацию Киева на переговорах представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и заместитель главы офиса президента Сергей Кислица.

    По словам Владимира Зеленского, делегации США и Украины продолжат консультации 22 марта.

    Ранее США предложили перенести трехстороннюю встречу с Украиной и Россией.

    Жанар Альжанова
