    19:37, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Зеленский планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, передает агентство Kazinform со ссылкой «Интерфакс-Украина».

    п
    Коллаж: Kazinform/ unsplash.com/ flickr.com

    По его словам, в программе визита предусмотрено много двусторонних встреч, в том числе и с американским лидером. 

    Зеленский уточнил, что на переговорах речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины, а также о санкциях против России.

    — Мы будем обсуждать те гарантии, которые партнеры могут предоставить Украине, и шаги по усилению санкционного давления на Россию, — отметил он.

    Также украинский лидер анонсировал возможную встречу первых леди — его супруги Елены Зеленской и Мелании Трамп. Темой обсуждения станут гуманитарные вопросы — в частности, защита детей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что верит в то, что трехсторонняя встреча США, России и Украины по мирному урегулированию состоится. 

    Позже президент России Владимир Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве. Путин сообщил, что провести такие переговоры просил его Дональд Трамп. В связи с этим российский лидер пригласил Зеленского приехать в Москву.

    О том, к чему могут прийти Россия и Украина на трехсторонней встрече -  в материале международного обозревателя Kazinform.

    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
