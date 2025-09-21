Зеленский планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, передает агентство Kazinform со ссылкой «Интерфакс-Украина».
По его словам, в программе визита предусмотрено много двусторонних встреч, в том числе и с американским лидером.
Зеленский уточнил, что на переговорах речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины, а также о санкциях против России.
— Мы будем обсуждать те гарантии, которые партнеры могут предоставить Украине, и шаги по усилению санкционного давления на Россию, — отметил он.
Также украинский лидер анонсировал возможную встречу первых леди — его супруги Елены Зеленской и Мелании Трамп. Темой обсуждения станут гуманитарные вопросы — в частности, защита детей.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что верит в то, что трехсторонняя встреча США, России и Украины по мирному урегулированию состоится.
Позже президент России Владимир Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве. Путин сообщил, что провести такие переговоры просил его Дональд Трамп. В связи с этим российский лидер пригласил Зеленского приехать в Москву.
