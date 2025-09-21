Зеленский планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке

По его словам, в программе визита предусмотрено много двусторонних встреч, в том числе и с американским лидером.



Зеленский уточнил, что на переговорах речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины, а также о санкциях против России.

— Мы будем обсуждать те гарантии, которые партнеры могут предоставить Украине, и шаги по усилению санкционного давления на Россию, — отметил он.

Также украинский лидер анонсировал возможную встречу первых леди — его супруги Елены Зеленской и Мелании Трамп. Темой обсуждения станут гуманитарные вопросы — в частности, защита детей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что верит в то, что трехсторонняя встреча США, России и Украины по мирному урегулированию состоится.

Позже президент России Владимир Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве. Путин сообщил, что провести такие переговоры просил его Дональд Трамп. В связи с этим российский лидер пригласил Зеленского приехать в Москву.

О том, к чему могут прийти Россия и Украина на трехсторонней встрече - в материале международного обозревателя Kazinform.