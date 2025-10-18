Зеленский назвал сложным вопрос территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет говорить о поставках дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, поскольку «США не хотят эскалации». Об этом он сообщил журналистами по итогам встречи с Трампом в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне.

— Мы договорились об этом не говорить. США не хотят эскалации, — сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что украинская сторона хочет получить эти ракеты. На вопрос о том, оптимистичен или пессимистичен Зеленский по вопросу о поставках Tomahawk, президент Украины ответил, что он «реалист».

Зеленский также добавил, что он не обсуждал с Трампом удары по энергетическим объектам в России. В то же время одной из тем обсуждений стали гарантии безопасности: «Наша страна боится, что если мы добьемся прекращения огня, нам все равно понадобятся гарантии безопасности от США, чтобы Путин не вернулся с агрессией».

А самым сложным вопросом в войне с Россией Зеленский назвал территориальный: «Россияне действительно хотели бы оккупировать всю территорию. Но перед прекращением огня делать какие-то согласования по территориям и другим аспектам <…> Я думаю, важно сделать первый шаг — прекращение огня».

Отмечается, что после встречи с Трампом и до общения с журналистами Зеленский провел групповой телефонный разговор с европейскими лидерами. В частности, в разговоре участвовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), президент Финляндии Александр Стубб, а также премьер-министры Великобритании, Италии, Норвегии, Польши и генсек НАТО Марк Рютте.