РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:07, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Зеленский назвал сложным вопрос территорий Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что вопрос территорий Украины остается сложным, передает агентство Кazinform со ссылкой на DW.

    Зеленский Ресей мен Украина арасындағы келіссөздер қашан өтетінін айтты
    Фото: ТАСС

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет говорить о поставках дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, поскольку «США не хотят эскалации». Об этом он сообщил журналистами по итогам встречи с Трампом в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне.

    — Мы договорились об этом не говорить. США не хотят эскалации, — сказал Зеленский. 

    При этом президент отметил, что украинская сторона хочет получить эти ракеты. На вопрос о том, оптимистичен или пессимистичен Зеленский по вопросу о поставках Tomahawk, президент Украины ответил, что он «реалист».

    Зеленский также добавил, что он не обсуждал с Трампом удары по энергетическим объектам в России. В то же время одной из тем обсуждений стали гарантии безопасности: «Наша страна боится, что если мы добьемся прекращения огня, нам все равно понадобятся гарантии безопасности от США, чтобы Путин не вернулся с агрессией».

    А самым сложным вопросом в войне с Россией Зеленский назвал территориальный: «Россияне действительно хотели бы оккупировать всю территорию. Но перед прекращением огня делать какие-то согласования по территориям и другим аспектам <…> Я думаю, важно сделать первый шаг — прекращение огня».

    Отмечается, что после встречи с Трампом и до общения с журналистами Зеленский провел групповой телефонный разговор с европейскими лидерами. В частности, в разговоре участвовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), президент Финляндии Александр Стубб, а также премьер-министры Великобритании, Италии, Норвегии, Польши и генсек НАТО Марк Рютте.

    Теги:
    Зеленский Украина Россия США Дональд Трамп Конфликт
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают