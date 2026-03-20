    07:27, 20 Март 2026 | GMT +5

    Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров с США

    Украинская делегация отправилась в США на новый раунд переговоров о прекращении конфликта России и Украины, заявил Владимир Зеленский. Переговоры пройдут 21 марта, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Зеленский
    Фото: Анадолу

    Очередной раунд переговоров о прекращении конфликта состоится 21 марта, заявил Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения. По его словам, переговорная группа Киева уже отправилась в США.

    — Есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в существующих форматах переговоров, — сказал Зеленский.

    Он подтвердил, что в дипломатических усилиях по остановке боевых действий возникла пауза, но теперь «пора ее завершать».

    — И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда — именно политическая часть переговорной группы — уже в пути, в эту субботу мы ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки, — продолжил украинский президент.

    В переговорную группу войдут Умеров, Буданов и Арахамия

    По словам Владимира Зеленского, ранее в тот же день он подробно обсудил переговоры с членами делегации: возглавляющим ее секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, руководителем офиса президента (ОП) страны Кириллом Будановым и председателем фракции «Слуга народа» в парламенте Давидом Арахамией. Кроме того, во встрече примет участие превый замруководителя ОП Сергей Кислица.

    Ранее США предложили перенести трехстороннюю встречу с Украиной и Россией.

    Динара Жусупбекова
