Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров с США

Очередной раунд переговоров о прекращении конфликта состоится 21 марта, заявил Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения. По его словам, переговорная группа Киева уже отправилась в США.

— Есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в существующих форматах переговоров, — сказал Зеленский.

Он подтвердил, что в дипломатических усилиях по остановке боевых действий возникла пауза, но теперь «пора ее завершать».

— И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда — именно политическая часть переговорной группы — уже в пути, в эту субботу мы ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки, — продолжил украинский президент.

В переговорную группу войдут Умеров, Буданов и Арахамия

По словам Владимира Зеленского, ранее в тот же день он подробно обсудил переговоры с членами делегации: возглавляющим ее секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, руководителем офиса президента (ОП) страны Кириллом Будановым и председателем фракции «Слуга народа» в парламенте Давидом Арахамией. Кроме того, во встрече примет участие превый замруководителя ОП Сергей Кислица.

Ранее США предложили перенести трехстороннюю встречу с Украиной и Россией.