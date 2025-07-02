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    15:33, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Зеленый энергокоридор: Казахстан, Азербайджан и Узбекистан создадут совместное предприятие

    В Баку подписали документ о создании совместного предприятия в рамках проекта «Зеленый энергетический коридор: Азербайджан – Центральная Азия», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан, Азербайджан и Узбекистан
    Фото: Министерство энергетики Азербайджана

    Официальное подписание документа состоялось в Министерстве энергетики Азербайджана с участием Казахстанской компании по управлению электрическими сетями, АО «Азерэнержи» и АО «Национальные электрические сети Узбекистана».

    Новая структура - ООО «Yaşıl Dəhliz Birliyi» - учреждена с целью реализации стратегического проекта «Зеленый энергетический коридор: Азербайджан – Центральная Азия», направленного на развитие транснациональной инфраструктуры по передаче экологически чистой энергии и укрепление регионального энергетического сотрудничества.

    Заместитель министра Эльнур Солтанов отметил важность соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в рамках подготовки к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

    «Создание Объединения Зеленого коридора не только продвигает нас к общим экологическим целям, но и укрепляет энергетическое сотрудничество региона», - отметил Э. Солтанов.

    Также было подчеркнуто значение программы исполнения, заключенной министерствами энергетики трех стран и Королевством Саудовская Аравия по соответствующему проекту.

    Согласно достигнутым договоренностям, головной офис ООО «Объединение Зеленого коридора» будет размещен в Баку. Ожидается, что реализация проекта внесет существенный вклад в достижение национальных целей в области устойчивого развития, повышение энергетической безопасности и ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии.

    Руководителем нового предприятия назначен Фархад Мамедов, который возглавит реализацию стратегии и развитие коридора.

    Ранее в апреле Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали с азиатскими банками меморандум о «зеленом» энергокоридоре.

    Напомним, что эта инициатива стала продолжением соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии, подписанного главами государств в ноябре 2024 года в рамках COP29. 

    Теги:
    Сотрудничество Узбекистан Энергетика Азербайджан Центральная Азия
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
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