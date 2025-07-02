Зеленый энергокоридор: Казахстан, Азербайджан и Узбекистан создадут совместное предприятие

Официальное подписание документа состоялось в Министерстве энергетики Азербайджана с участием Казахстанской компании по управлению электрическими сетями, АО «Азерэнержи» и АО «Национальные электрические сети Узбекистана».

Новая структура - ООО «Yaşıl Dəhliz Birliyi» - учреждена с целью реализации стратегического проекта «Зеленый энергетический коридор: Азербайджан – Центральная Азия», направленного на развитие транснациональной инфраструктуры по передаче экологически чистой энергии и укрепление регионального энергетического сотрудничества.

Заместитель министра Эльнур Солтанов отметил важность соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в рамках подготовки к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

«Создание Объединения Зеленого коридора не только продвигает нас к общим экологическим целям, но и укрепляет энергетическое сотрудничество региона», - отметил Э. Солтанов.

Также было подчеркнуто значение программы исполнения, заключенной министерствами энергетики трех стран и Королевством Саудовская Аравия по соответствующему проекту.

Согласно достигнутым договоренностям, головной офис ООО «Объединение Зеленого коридора» будет размещен в Баку. Ожидается, что реализация проекта внесет существенный вклад в достижение национальных целей в области устойчивого развития, повышение энергетической безопасности и ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии.

Руководителем нового предприятия назначен Фархад Мамедов, который возглавит реализацию стратегии и развитие коридора.

Ранее в апреле Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали с азиатскими банками меморандум о «зеленом» энергокоридоре.

Напомним, что эта инициатива стала продолжением соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии, подписанного главами государств в ноябре 2024 года в рамках COP29.