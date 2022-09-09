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    12:55, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Зебру усыпили в зоопарке Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 22-летней зебре по кличке Ричард провели процедуру эвтаназии после тяжелой продолжительной болезни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Алматинском зоопарке сообщили, что Ричард родился в 2000 году в Словакии в зоопарке города Бойнице и в 2001 году приехал в Алматы.

    «Он стал отцом семерых жеребят, которые сейчас живут в зоопарках мира. В 2018 году у Ричарда обнаружили онкологическое заболевание. Ветеринарные врачи провели сложнейшую операцию, что позволило продлить ему жизнь еще на четыре года и в эти четыре года Ричард вновь стал отцом. Но полностью излечить онкологию не удалось», - сообщили в ведомстве.

    По данным администрации зоопарка, в последнее время состояние зебры ухудшилось, обширное метастазирование не позволяло проводить успешное лечение.

    «Мы не могли позволить ему испытывать боль. И согласно этическому кодексу международных ассоциаций зоопарков и аквариумов, чтобы избавить его от мучений было принято решение отпустить Ричарда. Сегодня была проведена процедура эвтаназии. Ричард навсегда в нашей памяти и наших сердцах», - добавили в зоопарке Алматы.

    Осенью прошлого года сообщалось о том, что на свет появился детеныш зебры.


    Фото: instagram.com/almatyzoo



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