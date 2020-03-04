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Здоровые люди могут не носить медицинские маски - специалист

4 Марта 2020 14:49
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Здоровые люди могут не носить медицинские маски - специалист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Арнур Нуртаев объяснил ситуацию с дефицитом медицинских масок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К сожалению, многие люди пытаются покупать оптом медицинские маски. Главный эпидемиолог США, а также другие мировые специалисты говорят о том, что маску должны носить только те, кто подхватил респираторную вирусную инфекцию. К примеру, если человек подхватил вирус, который распространяется воздушно-капельным путем, то он должен носить маску. Здоровые люди могут и не носить медицинскую маску», - сказал А. Нуртаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

По его словам, достаточно соблюдать правила личной гигиены.

«Люди обмениваются рукопожатием, потом этими же руками берут и надевают маску. Это увеличивает риск подхватить вирус. Вместо того чтобы носить маску, людям необходимо часто мыть руки и соблюдать правила личной гигиены», - пояснил А. Нуртаев.
В начале февраля в аптечных сетях были девять млн штук масок и этого хватало, чтобы защитить людей от респираторных заболеваний.

«Однако из-за ажиотажа вокруг коронавирусной инфекции люди стали закупать большое количество масок. Сейчас в аптеках осталось около одного млн штук, а спрос на них высокий - до 30 млн», - сказал спикер.

По его словам, отечественные производители выпускают более 6 млн масок в месяц и около 180-200 тысяч в день. Их в первую очередь поставляют в государственные медицинские организации.

«С целью обеспечения государственных медицинских организаций было закуплено более 7,5 млн штук медицинских масок. На сегодня медицинские сотрудники медучреждений, которые напрямую контактируют с больными, полностью обеспечены масками», - отметил А. Нуртаев.
Также подведомственная комиссия запретила вывоз за границу медицинских масок, которые выпускают отечественные производители. Запрет все еще в силе.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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