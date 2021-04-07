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    14:51, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Здоровые деревья вырубили в Алматы: экологи выехали с проверкой

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы возмутились вырубкой здоровых деревьев по одной из улиц города. На место выехали экологи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пользователи Facebook сообщили, что в Медеуском районе по улице Центральная, 57, Садоводческое товарищество «Таугуль», идет вырубка здоровых деревьев вдоль дороги.

    «Хозяин участка утверждает, что это его земля и его деревья, просьба проверить законность», - говорится в посте.

    В пресс-службе управления зеленой экономики города ответили, что проведена проверка, на место выехали экологи.

    «По результатам проверки выяснилось, что целевое назначение участка - садовое товарищество. По типовым правилам зеленых насаждений, разрешение от уполномоченного органа не требуется. Соответственно никаких санкций и штрафов к ним со стороны полиции или других госструктур не могут быть применены», - ответили в управлении.


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