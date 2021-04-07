Здоровые деревья вырубили в Алматы: экологи выехали с проверкой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы возмутились вырубкой здоровых деревьев по одной из улиц города. На место выехали экологи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи Facebook сообщили, что в Медеуском районе по улице Центральная, 57, Садоводческое товарищество «Таугуль», идет вырубка здоровых деревьев вдоль дороги.

«Хозяин участка утверждает, что это его земля и его деревья, просьба проверить законность», - говорится в посте.

В пресс-службе управления зеленой экономики города ответили, что проведена проверка, на место выехали экологи.

«По результатам проверки выяснилось, что целевое назначение участка - садовое товарищество. По типовым правилам зеленых насаждений, разрешение от уполномоченного органа не требуется. Соответственно никаких санкций и штрафов к ним со стороны полиции или других госструктур не могут быть применены», - ответили в управлении.