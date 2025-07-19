Здоровье детей летом: реабилитация и лечение в Караганде

Профилактические и медицинские услуги для школьников летом

В летние месяцы в поликлиниках Карагандинской области сокращается поток пациентов, что позволяет врачам уделять максимум внимания каждому ребёнку. Этот период подходит для проведения плановых осмотров, вакцинации и ревакцинации, диспансеризации, а также выдачи необходимых медицинских справок для учебных заведений. Родителям рекомендовано заранее планировать посещение медучреждений, чтобы к началу учебного года дети были здоровы и максимально защищены от инфекционных заболеваний.

Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья

Особое внимание уделяется детям с хроническими заболеваниями и патологиями центральной нервной системы. Для них функционируют специализированные реабилитационные центры, имеющие все условия для совместного пребывания матери и ребёнка и работающие по строгим медицинским протоколам. В Карагандинской области и ближайших регионах доступны такие учреждения, как реабилитационные центры «Умит», «Камкорлык», «Шипагер» в Караганде, «DRC Бала» в Темиртау, а также профильные санаторные учреждения в Алматы и Астане.

— В основном мы отправляем детей не лечение в реабилитационные центры в Карагандинской области. Это «Умит» и «Камкорлык» на 150 и 200 место соответственно. Там есть и бассейны, и игровые комнаты, дефектологи и все необходимые оборудования для лечения детей. Летом же, в основном, мы отправляем детей по заявлениям в Боровое, Алматы и Астану. Но надо отметить, что в этих реабилитационных центрах дети могут получать знания по школьной программе. Поэтому лечение можно получать и зимой, не боясь, что ребенок отстанет от программы, — говорит заместитель директора по контролю качества медицинских услуг поликлиники № 5 города Караганды Салима Турегельдиева.

Плановая госпитализация в реабилитационные центры предусматривает строгий перечень необходимых документов и медицинских анализов: направление через портал «Бюро госпитализации», медицинская карта ребёнка, анализы крови и мочи, флюорография, санитарно-курортная карта, а также справки для сопровождающих лиц. Такая системность гарантирует эффективное и безопасное лечение.

Доступная стоматологическая помощь детям

Стоматологические услуги для детей до 18 лет в Карагандинской области предоставляются бесплатно в государственных медицинских учреждениях в рамках обязательного медицинского страхования. Это включает профилактические осмотры, лечение кариеса, пломбирование зубов, профессиональную гигиену полости рта и ортодонтические консультации. Бесплатная помощь доступна в государственных стоматологических поликлиниках, школьных кабинетах и клиниках медицинских вузов. Для оформления услуги необходимы свидетельство о рождении и, при необходимости, направление от педиатра.

Диагностика и лечение аллергии у детей

Аллергия — одна из наиболее распространённых причин обращения родителей с детьми к врачам. В Карагандинской области реализуются программы своевременной диагностики и лечения аллергических заболеваний. В медицинских учреждениях проводят кожные аллергопробы, лабораторные анализы крови, а также консультации профильных специалистов — аллергологов, дерматологов, пульмонологов. Для прохождения обследования необходимо направление от педиатра и медицинская карта ребёнка.

— В Карагандинской области предусмотрено лечение и реабилитация почти по всем видам заболевания для детей. Единственное, чего бы еще хотелось — это реабилитационного центра по лечению желудочно-кишечного тракта. В целом такие специальные лечебницы не хватают по стране. Мы детей с болезнями ЖКТ лечим стационарно. Но на реабилитацию их некуда отправлять, — добавила Салима Турегельдиева.

По данным за прошлый год, в Карагандинской области реабилитационные курсы прошли около 1200 детей с ограниченными возможностями, бесплатную стоматологическую помощь получили свыше 5500 детей, а лечение и диагностику аллергии прошли порядка 900 детей.

Ранее сообщалось, что детям из многодетных семей, имеющих право на АСП, государство полностью компенсируют питание в детских садах.