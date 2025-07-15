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    10:13, 15 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане дети из малообеспеченных семей будут питаться в детсадах за счет бюджета

    Детям из многодетных семей, имеющих право на АСП, государство полностью компенсируют питание в детских садах, передает агентство Kazinform. 

    детсад дети, питание
    Фото: Freepik

    Правительство внесло дополнения в Правила предоставления социальной помощи гражданам, где говорится:

    «Детям из многодетных семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи, а также детям из семей, не получающих государственную АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в период посещения ими дошкольной организации государство компенсирует расходы за питание в размере 100% за счет местных бюджетов».

    Также постановлении Правительства РК говорится, что социальная помощь в период получения образования осуществляется организациями образования или государственными органами Республики Казахстан с письменного заявления в произвольной форме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших совершеннолетия, родителей или иных законных представителей с приложением подтверждающих документов. 

    Постановление введено в действие с 14.07.2025 г. 

    Теги:
    Социальная поддержка Детсады Питание Общество
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
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