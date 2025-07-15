В Казахстане дети из малообеспеченных семей будут питаться в детсадах за счет бюджета

Правительство внесло дополнения в Правила предоставления социальной помощи гражданам, где говорится:

«Детям из многодетных семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи, а также детям из семей, не получающих государственную АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в период посещения ими дошкольной организации государство компенсирует расходы за питание в размере 100% за счет местных бюджетов».

Также постановлении Правительства РК говорится, что социальная помощь в период получения образования осуществляется организациями образования или государственными органами Республики Казахстан с письменного заявления в произвольной форме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших совершеннолетия, родителей или иных законных представителей с приложением подтверждающих документов.

Постановление введено в действие с 14.07.2025 г.