ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» продолжают поездки по регионам. В городе Шахтинск Карагандинской области депутат Бауыржан Смагулов посетил местную теплоэлектроцентраль, принадлежащую ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», передает МИА «Казинформ».

Во время визита народный избранник выявил ряд проблем на ТЭЦ, которые если не решить вовремя, то город останется зимой без отопления. В частности, в мае текущего года был начат ремонт 1-го, 3-го и 4-го котлов, завершить работы должны 15 сентября.

«Один из подрядчиков – ТОО «Идиго принт», вызвал очень много вопросов. Ремонт делают только 4 человека, этого недостаточно. А сама фирма имела опыт ремонта только обычных котельных, а здесь масштаб существенно больше. Еще одной большой проблемой является аварийное состояние кровли ТЭЦ. Непомерное долгое время не было модернизации оборудования, на тепловых сетях проводились только гидравлические испытания и ничего больше. Одним словом, здесь полный бардак», – сказал Бауыржан Смагулов.

Депутат заявил, что возьмет вопрос модернизации ТЭЦ на личный контроль.

Стоит отметить, что в рамках реализации предвыборной программы «AMANAT» в Карагандинской области в целом планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию 247,3 км сетей теплоснабжения, капремонт и реконструкцию 320 км сетей электроснабжения, 110,8 км сетей водоотведения и многое другое. Кроме того, к 2027 году в 109 сельских населенных пунктах будут установлены комплексы блок-модульной очистки воды, 10 населенных пунктов будут обеспечены газоснабжением.