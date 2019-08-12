Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Здания в селе за свой счет восстанавливает фермер в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
12 Августа 2019, 18:40
Здания в селе за свой счет восстанавливает фермер в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в селе Повозочное района Шал акына, сельхозтоваропроизводитель за счет собственных средств делает капитальный ремонт в старом здании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ходе работ и планах по использованию двухэтажного помещения рассказал на своей странице в Facebook аким района Нурлан Есимов. Восстановлением здания занимается ТОО «Агросевер» во главе с Николаем Луговым.

«На первом этаже будут располагаться акимат сельского округа, почта, участковый инспектор полиции, раздевалка для любителей коньков/хоккеистов. На втором этаже будет работать фитнес-зал, детская игровая комната, бильярдный зал, теннисные столы, парикмахерская. Все затраты Н.А.Луговой несёт за счёт средств своего хозяйства. Работы идут в хорошем темпе. Договорились, что хозяйство построит 2 индивидуальных дома, которые осенью акимат выкупит в коммунальную собственность. Вот это и есть настоящее проявление программы #РуханиЖаңғыру», - написал Н.Есимов.

В июле аким области Кумар Аксакалов посещал села, интересовался, какую помощь и пользу приносят сельчанам агроформирования. Некоторые хозяйства приводил в пример как социально ответственных бизнесменов. Глава региона уверен, что «люди будут хорошо работать там, где о них заботятся». Только в таком случае можно говорить о повышении производительности труда и улучшении жизни на селе.

photo



Северо-Казахстанская область   Рухани жаңғыру  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь