Здания в селе за свой счет восстанавливает фермер в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в селе Повозочное района Шал акына, сельхозтоваропроизводитель за счет собственных средств делает капитальный ремонт в старом здании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ходе работ и планах по использованию двухэтажного помещения рассказал на своей странице в Facebook аким района Нурлан Есимов. Восстановлением здания занимается ТОО «Агросевер» во главе с Николаем Луговым.

«На первом этаже будут располагаться акимат сельского округа, почта, участковый инспектор полиции, раздевалка для любителей коньков/хоккеистов. На втором этаже будет работать фитнес-зал, детская игровая комната, бильярдный зал, теннисные столы, парикмахерская. Все затраты Н.А.Луговой несёт за счёт средств своего хозяйства. Работы идут в хорошем темпе. Договорились, что хозяйство построит 2 индивидуальных дома, которые осенью акимат выкупит в коммунальную собственность. Вот это и есть настоящее проявление программы #РуханиЖаңғыру», - написал Н.Есимов.

В июле аким области Кумар Аксакалов посещал села, интересовался, какую помощь и пользу приносят сельчанам агроформирования. Некоторые хозяйства приводил в пример как социально ответственных бизнесменов. Глава региона уверен, что «люди будут хорошо работать там, где о них заботятся». Только в таком случае можно говорить о повышении производительности труда и улучшении жизни на селе.



