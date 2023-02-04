Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Здания судов «заминировали» в Жетысуской области

4 Февраля 2023, 00:11
Здания судов «заминировали» в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Жетысуском областном суде проинформировали, что сообщения с угрозами различного характера поступили во все районные суды области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

3 февраля на электронные адреса судов Жетысуской области поступили сообщения угрожающего характера о якобы заложенных в зданиях взрывчатках. Здания судов были оцеплены, а судьи и сотрудники эвакуированы.

По данным департамента полиции Жетысуской области, в тексте указывалось о минировании зданий судов Алматинской области.

«Специальные группы, в состав которых вошли саперы со служебно-розыскными собаками, осмотрели все здания судов, расположенных в области. В ходе проверки каких-либо взрывных устройств не обнаружено. С учетом того, что в сообщениях говорилось о соседнем регионе, собранные материалы направили в департамент полиции Алматинской области, где по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, а также ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее в Алматы «заминировали» торговый дом «Адем». В результате осмотра взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружили.

Новости по теме
Блогер Махамбет Абжан приговорен к 9 годам лишения свободы
Теги:
Читайте также
Трассы в Костанайской и Жетысуской областях закрыты для всех видов транспорта из-за погоды
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 9 февраля в 14 регионах Казахстана
Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
Два колеса сорвались у пассажирского автобуса в СКО
В Атырау в два раза выросло число граждан, получивших травмы из-за гололеда
В Актау начались работы по передаче на нужды детей резиденции Президента
Как будут обеспечивать ЗКО сжиженным газом, сообщили в Минэнерго
Президентская резиденция в Актобе может стать детским центром
Новости партнеров
Популярное
1 Родителей выпускников обманули на десятки миллионов тенге в Алматы
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
4 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции

Лента новостей