Здания построенных больше века назад мельниц сохранились в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В начале прошлого века в Петропавловске работали четыре мельницы. До наших дней сохранились только три здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из самых известных мельниц города – Муратова. Она расположена на территории нынешнего центрального рынка. Пятиэтажное здание много лет стояло бесхозным и его даже планировали снести. Стараниями местного предпринимателя Дениса Мартыненко его реставрировали и сейчас здесь находятся офисные помещения, ресторан. Над крыльцом красуется надпись «Мукомолъ». Именно так называлось товарищество, которому принадлежала мельница, но в народе ее называют по фамилии одного из акционеров Саита Муратова. Состоятельный купец, вероятно, вложил в нее немало средств, о чем знали петропавловцы.

Заложили строительство мельницы в 1904 году. Уже через год она начала работать.

«Здание пятиэтажное, в плане имеет прямоугольную форму. Пятый этаж - технический. Освещение осуществлялось через окна торцевых стен. Связь между этажами осуществляется с помощью внутренней лестницы. Объем лестничной клетки несколько выдвинут за линию фасада по типу ризалита. На уровне кровли этот объем завершается декоративным фронтоном с элементами, присущими готической архитектуре. Мельница имела высокую кирпичную трубу, пробитую в 1919 году снарядом с бронепоезда. В настоящее время она утрачена», - так здание описано на сайте управления культуры, архивов и документации.

В начале XX века мельница была крупным промышленным предприятием в городе, где производили манную крупчатку и перловку нескольких сортов, отруби, пшеничную и ржаную муку. В 20-е годы ее национализировали и передали государству. Работала мельница до начала 90-х. Убыточное предприятие закрыли, здание оказалось никому не нужным и стало прибежищем маргинальных слоев общества. К 2016 году от него остались почти одни стены. На реставрацию понадобилось больше года.

Спасти от разрушения удалось и мельницу Мазаева, 1913 года постройки. Здание строили на болотистом участке и оно значительно осело. Кирпичная мельница имеет три этажа, но все они разной высоты. Такая странность постройки связана с технологическими особенностями производственных процессов. Со стороны дворового фасада имеется одноэтажная пристройка. По найденным старым чертежам специалисты установили, что кровельные конструкции были деревянными с металлическим перекрытием из кровельного железа. Со стороны главного фасада находились два слуховых окна. Большие оконные проемы завершаются вверху кирпичной кладкой.

В 1917 году Мазаев продал мельницу неким Пинекиру и Абрамову. В советское время ее национализировали. Мукомольное производство действовало до 1978 года. В 80-е здание оказалось заброшенным и полуразрушенным. Его даже пытались снести, но крепкие стены устояли. В начале 90-х здание передали местному религиозному объединению «Церковь Евангельских Христиан Баптистов Северо-Казахстанской области» и мельница получила вторую жизнь, хоть и никогда больше не использовалась по назначению.

Третья сохранившаяся в Петропавловске мельница в народе называется мельницей Полякова. У этого здания самая интересная история.

Появилась она на территории байской усадьбы. Краеведы предполагают, что поместье могло принадлежать Уали хану, деду Шокана Уалиханова. Кстати, в Айыртауском районе есть усадьба его бабушки Айганым.

В 1905 году заложили строительство кирпичной мельницы. Работать она начала в 1907 году. Оборудовали ее немецкими и швейцарскими машинами и механизмами. В советское время здание, как и многие другие, национализировали. Передали его мельзаводу № 8.

С 1948 по 1955 годы в помещении мельницы работала махорочная фабрика, потом его передали швейной фабрике № 2, позднее объединенной с известной «Комсомолкой».

С конца 90-х годов здание находится в частных руках. По словам директора центра по охране и использованию историко-культурного наследия Раката Мамбеталинова, собственник следит за состоянием бывшей мельницы и готов провести ремонтно-реставрационные работы. На это требуются большие финансовые средства, владельцы здания надеются получить соответствующую сумму в банке.

Мельницу купца Кучкова, 1903 года постройки, сохранить не удалось. На ее месте теперь располагается магазин с символичным названием «Мельница».