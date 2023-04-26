Здания под арендное жилье для медработников реконструируют в пяти костанайских районах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сразу в нескольких районах Костанайской области будут реконструированы здания под арендное жилье для работников медицинской сферы, еще два новых арендных дома построят в двух районах для очередников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения жильем лиц, состоящих в очереди, в этом году выделены средства на строительство двух арендных домов (в Федоровском районе и районе Беймбета Майлина) и на реконструкцию 5 зданий под арендное жилье для медицинских работников в 5 регионах области (в Камыстинском, Наурзумском, Джангельдинском районах, городах Лисаковск и Аркалык), общей площадью 6 тысяч квадратных метров или 80 квартир»,- сообщила заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Динара Ихласова.

В феврале, по данным ведомства, были перераспределены средства, предусмотренные на субсидирование арендной платы очередников на приобретение квартир для арендного жилья.

«В связи с чем, нашей области выделены средства в объеме 1,7 млрд тенге на приобретение 183 квартир для обеспечения жильем социально-уязвимых слоев населения из расчета не более 9,6 млн тенге за единицу социального арендного жилья»,- добавила Д. Ихласова.

В управлении напомнили, что участниками данной программы могут быть очередники, состоящие на учете как нуждающиеся в жилье и имеющие совокупный среднемесячный доход за последние шесть месяцев на каждого члена семьи ниже 1-кратного размера прожиточного минимума, а это 40 567 тенге.

Ранее сообщалось, что в Костанае с начала года введено в эксплуатацию свыше 75 тысяч квадратных метров жилья. До конца года будут введены 329 тысяч.