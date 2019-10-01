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Здания больниц перепрофилируют или снесут в Петропавловске

1 Октября 2019 21:10
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Здания больниц перепрофилируют или снесут в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске приступают к реализации проекта по строительству областной многопрофильной больницы на 500 коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Строительство больницы стало возможным благодаря Комплексному плану социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2019-2021 годы.

Строить современную больницу будет турецкая компания «YDA Holding». На заседании акимата руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев сообщил, что инвесторы начали земляные работы, завозят материалы, организовывают рабочие бригады.

«Меморандум подписан. Земля готова. Строительство начнется в этом году», - сказал Т. Султангазиев.

По плану в состав новой больницы войдут 5 монопрофильных лечебных учреждений: перинатальный центр, областная больница, кардиологический центр, инфекционное отделение первой городской больницы, онкологический диспансер.

«Через два года ряд помещений освободится. Сейчас совместно с медицинской общественностью, акиматом города нужно четко определить, что будем сносить, перепрофилировать с учетом потребностей самой медицины и других отраслей», - поручил аким области Кумар Аксакалов.

По Комплексному плану из республиканского бюджета в течение трех лет на оснащение организаций здравоохранения медицинской техникой выделят 6 млрд тенге. В том числе 2,1 млрд тенге в этом году. По словам Т.Султангазиева, закупом техники занимается Минздрав РК. До конца года оборудование поставят в североказахстанские больницы.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Строительство, Здравоохранение,
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Автор:

Олеся Жуковень

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