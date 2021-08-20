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Здание сносят в центре столицы: что построят на месте сноса

20 Августа 2021 11:00
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Здание сносят в центре столицы: что построят на месте сноса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В центре столицы рядом со зданием Министерства иностранных дел РК начали сносить здание. О том, почему здание сносят и что будет строиться после, пояснили в пресс-службе социально-предпринимательской корпорации «Astana», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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О сносе здания на своей странице в Instagram написал столичный фотограф Владислав Воднев.

«По улице Сарайшык началась разборка «замороженного» объекта. Таким же методом недавно раскрошили ЖК «Территория комфорта», - написал фотограф.

Информацию о сносе объекта прокомментировали в пресс-службе социально-предпринимательской корпорации «Astana».

«АО «СПК «Astana» передан земельный участок ТОО «VYOL» для реализации совместного инвестиционного проекта. Сейчас идет снос строений. Сначала планировалось строительство ЦМО. В дальнейшем Инвестор (ТОО VYOL) планирует строительство многофункционального комплекса. Отметим, что проект полностью финансируется за счет Инвестора. Разрешение на снос и постутилизацию есть», - пояснили в пресс-службе компании.

27 апреля 2021 года Обществом был передан земельный участок ТОО «VYOL» в рамках реализации Проекта. 2 августа текущего года ТОО «VYOL» получено Решение на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос строений).

18.08.2021 года ТОО «VYOL» направлено уведомление в ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан» о начале строительно-монтажных работ.

«Обязательства за организацию финансирования строительства, разработку проектно-сметной документации и ее утверждение в установленном порядке, заключение с подрядчиками договоров на строительство, обеспечение объекта всей необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой, осуществление приемки законченного строительством Объекта в эксплуатацию, а также обеспечение выполнения иных работ, необходимых для строительства Объекта, Инвестор несет самостоятельно. Общество, в свою очередь, оказывает содействие в координации Инвестора по согласованию вопросов с государственными и коммунальными организациями любых форм собственности (организационно-правовых форм), необходимых для оперативной реализации Проекта», - отметили в СПК «Astana».

В компании также напомнили, что основными задачами Общества являются развитие предпринимательской деятельности и повышение инвестиционной привлекательности региона, поддержка и стимулирование развития малого и среднего бизнеса, создание эффективных и востребованных производств на базе имеющихся и передаваемых Обществу активов.

В целях развития и осуществления инвестиционной деятельности Обществом рассматриваются и реализуются инвестиционные проекты в городе Нур-Султане, в которых компания участвует путем предоставления земельных участков согласно статье 48 Земельного Кодекса при условии выделения земельного участка и наличия Инвестора.


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#Нур-Султан   #Строительство   #Здания Астаны  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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