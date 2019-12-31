Здание первого казахстанского телеграфа отреставрируют в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОМ – В Семее здание первого казахстанского телеграфа, который является памятником архитектуры и много лет находится в аварийном состоянии, наконец-то отреставрируют, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акима города Семея Ермака Салимова.

Градоначальник сообщил, что поручил одной из компании подготовить проект по реставрации бывшего здания телеграфа и музея связи.

«Я обещаю вам, что в следующем году мы приступим к его реставрации. Там небольшой объект. Мы сейчас сделаем оценку работ и попытаемся в следующем году его восстановить. Хотя бы фасад здания, а потом посмотрим по его конструкции», - пообещал на пресс-конференции Ермак Салимов.

Отметим, что много лет краеведы Семея пытаются сохранить здание первого казахстанского телеграфа, но все безуспешно. Это несмотря на то, что на фасаде двухэтажного здания, расположенного в центре города, имеется мраморная табличка с надписью: «Здание-памятник промышленной архитектуры начала XX века. Находится под охраной государства с 1989 года».





В ходе пресс-конференции градоначальник также добавил, что по поручению акима области Даниала Ахметова проведена ревизия всех памятников города.