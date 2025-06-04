Здание нового детсада дало трещину в Актобе

После прошлогоднего паводка в регионе запланировано строительство пяти объектов в сфере образования. На строительные работы было запрошено 6,4 млрд тенге. Три из них возводятся в Уилском районе, два — в Мугалжарском районе. Среди них детский сад на 150 мест в Уилском районе. Стоимость проекта — 1,4 млрд тенге.

Заказчик — управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области. Подрядчиком выступает ТОО «BF. Элит - Құрылыс». Договор между сторонами был заключён в июле прошлого года. Сдать объект планируется в этом году. Однако в стене двухэтажного здания детсада появилась трещина, через которую, как видно на видео, можно увидеть улицу.