РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:36, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Здание нового детсада дало трещину в Актобе

    В Уилском районе ведётся строительство детского сада на 150 мест. Однако местные жители сообщили, что в стене здания появилась трещина, через которую видно улицу, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    трещина в стене детсада
    Фото: от местных жителей

    После прошлогоднего паводка в регионе запланировано строительство пяти объектов в сфере образования. На строительные работы было запрошено 6,4 млрд тенге. Три из них возводятся в Уилском районе, два — в Мугалжарском районе. Среди них детский сад на 150 мест в Уилском районе. Стоимость проекта — 1,4 млрд тенге.

    Заказчик — управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области. Подрядчиком выступает ТОО «BF. Элит - Құрылыс». Договор между сторонами был заключён в июле прошлого года. Сдать объект планируется в этом году. Однако в стене двухэтажного здания детсада появилась трещина, через которую, как видно на видео, можно увидеть улицу.

    – В ходе строительно-монтажных работ в здании детского сада (блок А) были выявлены дефекты в виде вертикальных трещин в стенах. В апреле была назначена техническая экспертиза, по результатам которой установлено наблюдение за формой и направлением трещин с помощью бумажных, гипсовых и стеклянных маяков. По итогам наблюдения трещины не увеличились и не деформировались под внешним воздействием. Согласно заключению, выявленный дефект будет устранён. В настоящее время строительные работы продолжаются, – сообщили в пресс-службе акима области.

     

    Теги:
    Детсады Актобе Строительство Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают