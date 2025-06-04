Здание нового детсада дало трещину в Актобе
В Уилском районе ведётся строительство детского сада на 150 мест. Однако местные жители сообщили, что в стене здания появилась трещина, через которую видно улицу, передает корреспондент агентства Kazinform.
После прошлогоднего паводка в регионе запланировано строительство пяти объектов в сфере образования. На строительные работы было запрошено 6,4 млрд тенге. Три из них возводятся в Уилском районе, два — в Мугалжарском районе. Среди них детский сад на 150 мест в Уилском районе. Стоимость проекта — 1,4 млрд тенге.
Заказчик — управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области. Подрядчиком выступает ТОО «BF. Элит - Құрылыс». Договор между сторонами был заключён в июле прошлого года. Сдать объект планируется в этом году. Однако в стене двухэтажного здания детсада появилась трещина, через которую, как видно на видео, можно увидеть улицу.
– В ходе строительно-монтажных работ в здании детского сада (блок А) были выявлены дефекты в виде вертикальных трещин в стенах. В апреле была назначена техническая экспертиза, по результатам которой установлено наблюдение за формой и направлением трещин с помощью бумажных, гипсовых и стеклянных маяков. По итогам наблюдения трещины не увеличились и не деформировались под внешним воздействием. Согласно заключению, выявленный дефект будет устранён. В настоящее время строительные работы продолжаются, – сообщили в пресс-службе акима области.