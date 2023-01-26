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Здание легендарного театра капитально отремонтируют в Алматы

26 Января 2023, 11:45
Здание легендарного театра капитально отремонтируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проведут капитальный ремонт здания театра для детей и юношества имени Наталии Сац, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заслуженная артистка РК, актриса театра для детей и юношества имени Наталии Сац Ольга Коржева на встрече с акимом города сообщила, что в 2025 году легендарному театру исполнится 80 лет. Она спросила, когда обновят здание исторической сцены, камерной сцены современным театральным оборудованием.

«Театр имени Сац занимает особое место в жизни Алматы. В 2021 году здание признали историческим наследием города. Средства для капитального ремонта были выделены, но проект я забраковал. Подрядчики предлагали провести косметический ремонт, но, думаю, театр от этого не выиграет. Я предложил Главе государства помимо капитального ремонта внешнего фасада объявить конкурс на строительство пристройки. Новая сцена театру нужна. Мы надеемся, что конкурс, связанный с концептом и дизайном, завершим к маю текущего года. Затем перейдем к разработке проекта. Хочу заверить творческий коллектив театра, что к 80-летнему юбилею мы планируем завершить капитальный ремонт. Город получит новый театр, который будет радовать жителей», - ответил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района.


Фото: time.kz

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