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Здание исламского религиозного объединения горело в Жамбылской области

23 Августа 2021 07:41
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Здание исламского религиозного объединения горело в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пожар в селе Жарлысу района имени Т. Рыскулова охватил здание исламского религиозного объединения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС области в Instagram.

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В Дежурную службу ДЧС информация поступила 20 августа в 17 часов 38 минут.

Пожар одноэтажного здания филиала республиканского исламского религиозного объединения Духовное управление мусульман Казахстана возник в результате проведения ремонтных работ. Площадь пожара составила 90 кв.метров. Известно, что стены здания каркасные, кровля крыши изготовлена из мембранного покрытия.

Пожар локализован в 18.53 и ликвидирован в 19.20. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.


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#Жамбылская область   #Происшествия   #Пожар  
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