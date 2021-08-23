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вчера 22:50
Здание исламского религиозного объединения горело в Жамбылской области
23 Августа 2021 07:41
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ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пожар в селе Жарлысу района имени Т. Рыскулова охватил здание исламского религиозного объединения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС области в Instagram.
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В Дежурную службу ДЧС информация поступила 20 августа в 17 часов 38 минут.
Пожар одноэтажного здания филиала республиканского исламского религиозного объединения Духовное управление мусульман Казахстана возник в результате проведения ремонтных работ. Площадь пожара составила 90 кв.метров. Известно, что стены здания каркасные, кровля крыши изготовлена из мембранного покрытия.
Пожар локализован в 18.53 и ликвидирован в 19.20. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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