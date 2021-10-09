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    10:27, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Здание департамента полиции горело в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане горело левое крыло первого этажа административного здания Департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео пожара распространялось в сети.

    В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 8 октября текущего года около 19:40 часов произошло возгорание левого крыла первого этажа административного здания, где расположена техническая служба Департамента.

    «Для тушения прибыли пожарные расчеты. В 20:05 часов пожар был локализован. Жертв и пострадавших не имеется, служебная документация и уголовные дела в сохранности. По предварительным данным, пожар произошел по причине замыкания электропроводки», - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.



    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Главная Видео Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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