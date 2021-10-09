Здание департамента полиции горело в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане горело левое крыло первого этажа административного здания Департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара распространялось в сети.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 8 октября текущего года около 19:40 часов произошло возгорание левого крыла первого этажа административного здания, где расположена техническая служба Департамента.

«Для тушения прибыли пожарные расчеты. В 20:05 часов пожар был локализован. Жертв и пострадавших не имеется, служебная документация и уголовные дела в сохранности. По предварительным данным, пожар произошел по причине замыкания электропроводки», - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.



