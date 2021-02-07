Здание автовокзала выставили на продажу в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске владелец здания автовокзала выставил его на продажу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Объявление о продаже объекта с земельным участком появилось на сайте OLX. Автовокзал не функционирует из-за введенных ограничений с июля прошлого года. Владельцы говорят, что убытки за прошлый год составили девять миллионов тенге.

С проблемой представители ТОО «Петропавловский автовокзал» обратились в региональную Палату предпринимателей. По информации пресс-службы палаты, вопрос рассматривали на заседании Совета по защите прав предпринимателей.

Согласно приложению №4 к постановлению главного государственного санитарного врача РК № 68 движение междугородних/межобластных регулярных автобусов допускается в «зеленой» и «желтой» зоне на расстояние не более 300 км. Официальным перевозчикам можно осуществлять рейсы из Петропавловска в Кокшетау, Щучинск и Боровое в том случае, если оба региона находятся не в «красной зоне».

«Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, с 25 декабря 2020 года по 9 января 2021 года Северо-Казахстанская и Акмолинская области одновременно находились в «желтой» зоне распространения коронавируса. В августе 2020 года предприятием посредством электронной платформы «ИнфоКазахстан» получен акт соответствия санитарным нормам на возобновление деятельности. Таким образом, при имеющемся разрешении движения междугородних/межобластных регулярных автобусов на республиканском уровне, в регионе данная деятельность по непонятным причинам не осуществлялась. При этом региональными постановлениями каких-либо запретов на движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов) не устанавливалось. Необходимо отметить, что постановлением главного санитарного врача области №40 разрешена деятельность автовокзалов, автостанций, с разрешением пассажирских перевозок, за исключением населенных пунктов, где введены жесткие ограничительные меры и карантин», - пояснила эксперт Палаты предпринимателей области Ольга Достлер.

Представителей автовокзала интересовал вопрос, почему перевозки ограничены расстоянием лишь в 300 км. Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова пояснила, что километраж обусловлен максимальным временем нахождения пассажира в маске и необходимостью проводить санитарную обработку авто каждые 2-3 часа.

«Директор автовокзала Александра Сысоева сказала, что перевозчики готовы производить замену масок пассажирам через каждые 2-2,5 часа и просят пересмотреть санитарные требования к периодичности санитарной обработки авто и увеличить разрешенный максимальный километраж хотя бы до 500 км. Такие изменения позволили бы запустить рейсы не только до Костанайской области, но и до Нур-Султана. Вопрос пообещали вынести на рассмотрение заседания региональной Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции», - сообщили в Палате предпринимателей.

Напомним, Северо-Казахстанская область вышла из «красной зоны» по распространению коронавируса 6 февраля. Аким области Кумар Аксакалов сообщил, что ослабление карантинных мер возможно при дальнейшем улучшении ситуации.