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    22:19, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Здание акимата загорелось в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасателями ликвидировано возгорание в административном здании акимата Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    «В Усть-Каменогорске по улице М. Горького в здании акимата в одном из кабинетов расположенном на пятом этаже произошло возгорание. На момент прибытия пожарных подразделений было задымление. Проникнув в помещение, спасатели обнаружили горящий пол.

    Оперативные действия огнеборцев позволили ликвидировать огонь на площади 121 квадратных метров и не дали ему распространиться», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается специалистами.



    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Акимат Видео Происшествия
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