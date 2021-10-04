Здание акимата загорелось в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасателями ликвидировано возгорание в административном здании акимата Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«В Усть-Каменогорске по улице М. Горького в здании акимата в одном из кабинетов расположенном на пятом этаже произошло возгорание. На момент прибытия пожарных подразделений было задымление. Проникнув в помещение, спасатели обнаружили горящий пол.

Оперативные действия огнеборцев позволили ликвидировать огонь на площади 121 квадратных метров и не дали ему распространиться», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается специалистами.



