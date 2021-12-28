Зажглась главная елка Туркестана
Во время церемонии зажжения елки, которая является неотъемлемым символом Нового года, в Туркестане выпал первый снег.
На мероприятии аким Туркестанской области Умирзак Шукеев зажег свечу главной елки и разделил с детьми радость праздника.
В прекрасный вечер, где звучали красивые песни и танцевали различные сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка подарили публике хорошее настроение, особенно малышам. Талантливая певица Айзада Алимбек исполнила песню «Жаңа жыл». Вечер перенес многих в детство и подарил прекрасные впечатления. Детям раздали подарки, туркестанцы и гости города фотографировались у главной елки.
Елка установлена за счет спонсоров.
В Туркестанском культурно-духовном центре и парке «Женис» также установлены елки, украшенные яркими игрушками.