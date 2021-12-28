Зажглась главная елка Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Нового года в административно-деловом центре города Туркестана зажглись огни главной елки. На 18-метровой елке около 500 игрушек, она украшена разноцветными светодиодными лампами и орнаментами в национальном стиле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Во время церемонии зажжения елки, которая является неотъемлемым символом Нового года, в Туркестане выпал первый снег.

На мероприятии аким Туркестанской области Умирзак Шукеев зажег свечу главной елки и разделил с детьми радость праздника.

В прекрасный вечер, где звучали красивые песни и танцевали различные сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка подарили публике хорошее настроение, особенно малышам. Талантливая певица Айзада Алимбек исполнила песню «Жаңа жыл». Вечер перенес многих в детство и подарил прекрасные впечатления. Детям раздали подарки, туркестанцы и гости города фотографировались у главной елки.

Елка установлена за счет спонсоров.

В Туркестанском культурно-духовном центре и парке «Женис» также установлены елки, украшенные яркими игрушками.