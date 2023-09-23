Заявление Токаева в ООН, прорыв в футболе, этноаул кочевников: что пишут мировые СМИ о Казахстане

В зарубежных СМИ на этой неделе опубликована статья Касым-Жомарт Токаева о том, как должен поменяться процесс принятия решений в ООН, а также заявление Президента о необходимости реформы в Совете безопасности ООН. Кроме того вышла статья на историческую тему о кочевой жизни древних казахов. Что еще писали мировые средства массовой информации о Казахстане, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

TheHill: ООН должна сосредоточиться на выборе, который будет определять наше столетие, а не только на краткосрочных перспективах

Влиятельный американский журнал The Hill опубликовал статью – мнение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о важности принятия решений в ООН.

- В этом году эта ответственность тяжелее, чем обычно. Наш международный порядок не только более поляризован, чем был за последние десятилетия, но и фрагментирован в то время, когда мы не можем позволить себе разделения, учитывая реальность того, что это решающие годы в истории нашей планеты. Будь то изменение климата, искусственный интеллект или бесчисленное множество других областей, решения, принятые мировыми лидерами в течение следующих нескольких месяцев и лет, будут иметь отклик в течение десятилетий, если не столетий. Таким образом, каждый момент международного диалога приобретает новое измерение важности, — цитирует Касым-Жомарта Токаева The Hill.

По словам лидера Казахстана, как пишется в статье, опыт последних лет показал, что мир был крайне неподготовлен к угрозам … ошибочно полагая, что подобные угрозы вряд ли будут реализованы под нашим наблюдением. Президент привел ряд примеров — пандемия коронавируса, влияние климата, ядерная угроза и другое.

- Это не значит, что мы должны позволить царить анархии, пока беспокоимся о судьбе поколения наших внуков. Конечно, мы, как лидеры, несем ответственность в краткосрочной перспективе — делать все возможное, чтобы улучшить повседневную жизнь наших граждан. Наша политическая карьера будет недолгой, если мы забудем об этом. Однако это должно означать, что нам необходимо контекстуализировать проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и сознательно изменить их приоритеты, чтобы мы могли посвятить более пропорциональное количество нашего внимания и ресурсов вопросам, которые будут определять наше будущее, — публикует издание цитату Президента Казахстана.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Anadolu: В реформированном Совете Безопасности ООН необходимо усилить голоса средних держав – Президент Казахстана

Информационное агентство Anadolu опубликовало статью о выступлении Президента Касым-Жомарта Токаева на ежегодной Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 20 сентября о необходимости реформы в Совете безопасности ООН.

Издание пишет, что по мнению Президента Казахстана, голоса «средних держав» и всех развивающихся стран должны быть усилены в реформированном Совете Безопасности ООН.

- Поскольку Совет Безопасности, похоже, не способен выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны — включая Казахстан — могли играть более важную роль в поддержании мира и безопасности, — цитирует агентство Касым-Жомарта Токаева.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В статье сообщается, что Президент Казахстана выразил глубокую обеспокоенность тем, что некоторые страны выходят из фундаментальных международных соглашений или даже приостанавливают их действие. Это наносит ущерб глобальной торговой системе, ослабляет цепочки поставок, которые помогают экономике, и ускоряет инфляцию.

- Казахстан считает необходимым еще раз заявить о своей непоколебимой приверженности принципам Устава Организации Объединенных Наций, — заявил лидер Казахстана.

Издание также отмечает, что Президент Казахстана призвал все стороны попытаться решить проблемы дипломатическим путем на основе Устава ООН и норм международного права.

- Дипломатия и диалог всегда должны быть на переднем плане разрешения международных конфликтов, - приводит слова Касым-Жомарта ТокаеваAnadolu.

VoiceofAmerica: Байден встретился с пятью лидерами Центральной Азии в кулуарах ООН

Издание Voice of America сообщает о том, что президент США Джо Байден обращает внимание Вашингтона на Центральную Азию.

- Во вторник на полях Генеральной Ассамблеи ООН Байден встретился с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Бывшие советские государства поддерживают постоянные связи в сфере безопасности с Россией и растущие экономические и дипломатические связи с Китаем, а также имеют большое культурное и историческое значение как главные артерии Шелкового пути, древней сети евразийских торговых путей, которые соединяли Восток и Запад на протяжении 1500 лет, — сообщает Voice of America.

Байден назвал встречу дипломатической платформы C5+1, проводимую впервые на таком уровне, «историческим моментом, основанным на годах тесного сотрудничества».

Фото: t.me/aqorda_resmi

- Сегодня мы поднимаем наше сотрудничество на новую высоту», — сказал Байден, отметив, что усилия будут включать в себя усиление сотрудничества в борьбе с терроризмом и увеличение финансирования безопасности США в регионе, новые деловые связи с частным сектором США и «потенциал для нового критического диалога по минералам, — говорится в статье.

Издание приводит мнение американских экспертов, которые отмечают, что эта встреча является признанием двух ключевых факторов: во-первых, изменение геополитической обстановки в регионе, которое побудило все страны пересмотреть свою политическую, экономическую позицию и позицию в области безопасности. Вторым фактором является прогресс в региональной интеграции в Центральной Азии. Об этом свидетельствует возросший темп встреч на всех уровнях и дискуссий по общим проблемам, таким как вода, энергетика, климат и торговля.

Anadolu: Президент США провел саммит с лидерами стран Центральной Азии в Нью-Йорке

Турецкое информационное агентство Anadolu также опубликовало статью о встрече американского президента с лидерами Центральной Азии. Саммит стал первой в истории президентской встречей C5+1 и состоялся на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото: t.me/aqorda_resmi

- Я думаю, что это исторический момент. Мы развиваем многолетнее тесное сотрудничество между Центральной Азией и Соединенными Штатами, сотрудничество, которое основано на нашей общей приверженности суверенитету, независимости и территориальной целостности, — процитировала Джо Байдена Anadolu.

По мнению автора статьи, саммит подчеркивает растущий интерес Вашингтона к странам Центральной Азии.

Trend.az: Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда

Азербайджанское информационное агентство Trend.az сообщает о том, что Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда. Инициатива создания фонда была предложена Азербайджаном в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТС) в марте 2021 года.

В статье отмечается, что министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что Фонд посредством инвестиционной деятельности будет выполнять следующие функции – финансирование проектов малого и среднего предпринимательства, поддержку создания и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, поддержку проектов развития в сферах, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и «зеленую экономику». По его словам, эти проекты позволят создать новые рабочие места и диверсифицировать экономику Казахстана.

Фото: МИА "Казинформ"

По информации министра, как сообщает издание, уставный капитал фонда разделен на оплаченные акции общей номинальной стоимостью $350 млн, а также привлеченные акции номинальной стоимостью $150 млн. На каждую страну приходится $70 млн оплаченных акций.

- Принятие закона позволит Казахстану стать активным участником Тюркского мира, полноценной страной-создателем Тюркской международной финансовой организации, получать финансирование проектов в приоритетных отраслях экономики, особенно в сфере развития малого и среднего бизнеса, - приводит слова министра Trend.az.

Forbes: Центральноазиатская страна Казахстан расстроила футбольные команды, неожиданно прорвавшись на Евро-2024

Издание Forbes опубликовало статью о казахстанской сборной по футболу, которая улучшила свое положение в рейтинге ФИФА (Международная федерация футбола — прим. ред.), поднявшись на четыре позиции и вошедшая в ТОП -100.

Фото: МИА "Казинформ"

- Когда лучшие национальные футбольные команды Европы прибудут в Германию, чтобы соревноваться за трофей Евро 2024 следующим летом, они могут столкнуться с неожиданным соперником, смотрящим на них с другой стороны половины поля в их стремлении к славе. Казахстан хорошо подготовлен для своего первого крупного международного соревнования, так как ранее он никогда не участвовал ни в чемпионате мира, ни в чемпионате Европы. Помимо того, что он показывает гораздо лучшие результаты, чем его трехзначное 104-ое место в рейтинге ФИФА, между Кенией и Новой Зеландией, есть еще одна интересная особенность. Это страна Центральной Азии, — говорится в статье.

VogueIndia: Как казахстанские кочевники строили свою жизнь на странствующем существовании

Журнал Vogue India опубликовал статью о кочевом образе жизни древних казахов.

- Казахстан, крупнейшая в мире страна в Центральной Азии, не имеющая выхода к морю, представляет собой место разнообразных ландшафтов: от высоких гор Тянь-Шаня до прозрачных озер, ледниковых ручьев и рек, глубоких ущелий и обширных степей и пустынь. Казахи в прошлом были кочевым народом, жившим со своими животными и перемещавшимся с места на место в поисках зеленых пастбищ и еды. Они жили в своих круглых переносных домах, называемых юртами, которые строили из гибкой березы или ивы и покрывали войлоком, чтобы согреться. С приходом советской власти они были вынуждены селиться на одном месте и постепенно кочевой образ жизни исчез. Сегодня юрты существуют только в отдаленных горах для пастухов или тех, кто хочет разбить лагерь. В 2014 году традиционные знания и навыки изготовления кыргызских и казахских юрт были внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО, — говорится в статье.

Фото: VOGUE INDIA

Автор статьи писала репортаж из воссозданного этноаула кочевников в Талгарском ущелье, в 35 км от Алматы.

- Такое ощущение, что мы попадаем в машину времени. У ворот нас встречают двое воинов, одетых в традиционные костюмы и головные уборы, с копьями в руках, сидящих на конях. Две молодые женщины, одетые в яркие бархатные костюмы, осыпают нас конфетами, приветствуя нас. Нагибаемся и подбираем их. Эта традиция, называемая «шашу», должна приносить посетителям удачу, — пишет автор.

Также автор подробно рассказала об убранствах юрты, о национальной еде и одежде, обычаях и традициях и о том, как проходил обычный день кочевника.