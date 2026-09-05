Заявление срочника об избиениях в воинской части расследуют в Актобе

В Актобе начато досудебное расследование по заявлению военнослужащего срочной службы о предполагаемых избиениях в воинской части № 6655 Национальной гвардии Казахстана, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК, расследованием занимается Актюбинский отдел Западного регионального военно-следственного управления МВД РК.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— По данному инциденту, произошедшему с военнослужащим срочной службы воинской части 6655, Актюбинским отделом Западного регионального военно-следственного управления проводится досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела. По результатам всесторонней и объективной проверки будет дана соответствующая правовая оценка, — сообщили в пресс-службе РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.

Мать военнослужащего Гулдана Кетибаева рассказала, что ее 18-летний сын Досымбет Еркебулан был призван на срочную службу 3 июля 2026 года и направлен в воинскую часть № 6655 в Актобе.

По словам женщины, 4 сентября ей сообщили из больницы, что сын находится там уже третий день. Изначально военнослужащего осмотрел уролог, однако проведенные анализы не выявили инфекционных заболеваний. После этого его направили на консультацию к травматологу.

Как утверждает мать солдата, после осмотра врач связал возникшие у военнослужащего проблемы со здоровьем с полученной травмой.

Во время разговора с матерью военнослужащий рассказал, что, по его словам, в воинской части его периодически избивали. После беседы с солдатом травматолог вызвал полицию, а молодой человек написал заявление.

Позже во время видеосвязи из полиции военнослужащий сообщил матери, что к избиениям, по его утверждению, могли быть причастны трое сержантов.

В Региональном командовании «Батыс» подтвердили, что Досымбет Еркебулан действительно проходит срочную службу в воинской части № 6655 и в настоящее время находится в больнице.

Мать военнослужащего вместе с родственниками намерена выехать в Актобе.

Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по итогам досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что в воинской части № 32363 в городе Конаев военнослужащий срочной службы получил травмы в результате падения из окна четвертого этажа.